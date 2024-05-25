Командир «Ахмата» Алаудинов вручил паспорт РФ военнопленному ВСУ

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Военнопленный ВСУ, который отказался возвращаться на Украину, получил гражданство России. Об этом сообщил заместитель главы Главного военно-политического ВС РФ Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.
Он также сообщил, что бывший украинский военный просил не включать его в список обмена пленными.
Алаудинов отметил, что сегодня Александр Ананьев, некогда воевавший на стороне ВСУ, не является пленным или врагом.
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Алаудинов отметил, что сегодня Александр Ананьев, некогда воевавший на стороне ВСУ, не является пленным или врагом.
«Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом. Это гражданин Российской Федерации», — подписал публикацию командир спецназа «Ахмат».
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Анастасия Хохлова