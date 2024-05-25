Командир «Ахмата» Алаудинов вручил паспорт РФ военнопленному ВСУ

Опорный пункт с муляжами тел военных в российской форме, а также фрагментами экипировки РФ, красками для имитации крови и другим реквизитом нашли бойцы спецназа «Ахмат». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова.