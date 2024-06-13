В ДНР сообщили, что ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки

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Советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР. Об этом информирует ТАСС.
По словам Кимаковского, на юго-западе российская артиллерия и ВКС не дали украинской армии шанс. Он отметил, что противник покидал позиции под натиском ВС РФ.
Кимаковский заключил, что на данном участке линии боевого соприкосновения украинские боевики несут значительные потери.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Кимаковский заключил, что на данном участке линии боевого соприкосновения украинские боевики несут значительные потери.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова