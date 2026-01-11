Стало известно об использовании США тайного оружия во время захвата Мадуро

11 января 2026, 17:34

NYP: США использовали мощное тайное оружие во время захвата президента Мадуро

Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Американские военные применили при операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро некое секретное мощное оружие. Об этом утверждает газета New York Post со ссылкой на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера.





По данным издания, США смогли быстро вывести из строя венесуэльские радиолокационные системы и подавить огневые позиции с помощью дронов. После этого в небе появились американские вертолёты со спецназом.





«Все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились. Следующее, что мы увидели, — это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать», — заявил собеседник журналистам.