Трамп высказался о возможном наличии у США звукового оружия

Трамп: США обладают оружием, о котором никто не знает
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о возможном применении звукового оружия в операции против главы Венесуэлы Николаса Мадуро.



В интервью телеканалу News Nation он заявил, что Америка располагает боевыми средствами, о которых общественность не знает.
Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы подобные технологии оказались у других стран.

«У нас есть оружие, о котором никто не знает», — отметил Трамп.

Ранее стало известно, что американские военные задержали танкер Sagitta в Карибском море за несоблюдение правил, установленных Вашингтоном. В военном ведомстве утверждают, что танкер нарушил режим карантина, введённого администрацией Трампа.
