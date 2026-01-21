Трамп высказался о возможном наличии у США звукового оружия
Трамп: США обладают оружием, о котором никто не знает
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о возможном применении звукового оружия в операции против главы Венесуэлы Николаса Мадуро.
В интервью телеканалу News Nation он заявил, что Америка располагает боевыми средствами, о которых общественность не знает.
Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы подобные технологии оказались у других стран.
«У нас есть оружие, о котором никто не знает», — отметил Трамп.
Ранее стало известно, что американские военные задержали танкер Sagitta в Карибском море за несоблюдение правил, установленных Вашингтоном. В военном ведомстве утверждают, что танкер нарушил режим карантина, введённого администрацией Трампа.