Трамп высказался о возможном наличии у США звукового оружия

21 января 2026, 07:15

Трамп: США обладают оружием, о котором никто не знает

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Султан Досалиев)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о возможном применении звукового оружия в операции против главы Венесуэлы Николаса Мадуро.





В интервью телеканалу News Nation он заявил, что Америка располагает боевыми средствами, о которых общественность не знает.

Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы подобные технологии оказались у других стран.





«У нас есть оружие, о котором никто не знает», — отметил Трамп.