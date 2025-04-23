Востоковед раскрыл цели стратегического договора между Россией и Ираном

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана должен поддержать ослабленные позиции Тегерана на Ближнем Востоке, который почти потерял всю свою «ось сопротивления» в Сирии, Ливане и секторе Газа. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, историк Борис Долгов. По его словам, США, Турция и Израиль при этом усилили свои позиции в регионе.
«Иран — самодостаточная страна, которая проводит государственно-ориентированную политику, пояснил эксперт, но ввиду того, что страна осталась практически в одиночестве ей нужно идти на компромиссы. Россия готова поддержать Иран, отметил Борис Долгов, но ей нужны новые отношения США», — пишет Общественная Служба Новостей после беседы с экспертом.В то же время ратификацию договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана президентом РФ Владимиром Путиным прокомментировал глава иранского МИД Аббас Аракчи. В интервью RT International министр подчеркнул, что отношения Тегерана и Москвы еще никогда не были столь близкими и прочными.
«Теперь у нас есть соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое выводит наши отношения на стратегический уровень. Между нами реализуются крупные экономические проекты», — поделился Аракчи.Читайте также:
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