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Востоковед раскрыл цели стратегического договора между Россией и Ираном

Эксперт Долгов: договор между РФ и Ираном поддержит Тегеран на Ближнем Востоке
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана должен поддержать ослабленные позиции Тегерана на Ближнем Востоке, который почти потерял всю свою «ось сопротивления» в Сирии, Ливане и секторе Газа. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, историк Борис Долгов. По его словам, США, Турция и Израиль при этом усилили свои позиции в регионе.
«Иран — самодостаточная страна, которая проводит государственно-ориентированную политику, пояснил эксперт, но ввиду того, что страна осталась практически в одиночестве ей нужно идти на компромиссы. Россия готова поддержать Иран, отметил Борис Долгов, но ей нужны новые отношения США», — пишет Общественная Служба Новостей после беседы с экспертом.
В то же время ратификацию договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана президентом РФ Владимиром Путиным прокомментировал глава иранского МИД Аббас Аракчи. В интервью RT International министр подчеркнул, что отношения Тегерана и Москвы еще никогда не были столь близкими и прочными.
«Теперь у нас есть соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое выводит наши отношения на стратегический уровень. Между нами реализуются крупные экономические проекты», — поделился Аракчи.
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Традиционный субботник в Московской области проведут 26 апреля
23 апреля 2025, 14:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье 26 апреля присоединится к Всероссийскому субботнику. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.
«Очевидно, что субботники объединяют людей, объединяют коллективы. Это опять же добрая традиция», – сказал губернатор.
Как подчеркнул Воробьёв, очень важно, чтобы главы городских и муниципальных округов сопровождали этот процесс.
«В последнее время везде, где мы бываем, – в Воскресенске, Наро-Фоминске, в Истре и в Одинцове, абсолютное большинство городов радует глаз. Наводится чистота. Но, как известно, этот процесс безостановочный. Бросать это мы, конечно, не будем. Поэтому инвентарь, всё, что связано с мероприятиями, нужно обязательно предусмотреть», – добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что Всероссийский субботник 26 апреля пройдёт на более чем 740 территориях Подмосковья. Жители выйдут привести в порядок после зимы дворы и общественные территории.

Организаторы обеспечат все места проведения субботников инвентарём – граблями, мётлами, лопатами, тачками, перчатками и мешками для мусора. Ближайшие точки проведения уборки и выдачи инструментов жители могут найти на интерактивной карте.

Работы включают уборку территории от скопившегося за зиму мусора и прошлогодней листвы, высадку деревьев и кустарников, восстановление цветников. Особое внимание уделят приведению в порядок общественных пространств и мест массового отдыха. Субботники будут сопровождаться развлекательной программой.

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#андрей воробьёв
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#уборка
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17-летний сын Кадырова занял пост секретаря Совета безопасности Чечни
Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности Чечни
23 апреля 2025, 13:49

Адам Кадыров (Фото: Инстаграм* @dustum)

17-летнего Адама Кадырова объявили секретарем Совета безопасности Чечни. Пост с упоминанием этого статуса сына главы региона Рамзана Кадырова появился в Teлеграм-канале ведомства.
Первая публикация, в которой Адама представляют секретарем Совета, появилась 21 апреля. В сообщении отмечалось, что по поручению сына главы региона его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым.

В то же время власти республики официально не сообщали о назначении Адама Кадырова на новую должность. При этом на сайте Совбеза Чеченской республики секретарем уже указан сын Рамзана Ахматовича.

До этого Адама Кадырова назначили куратором МВД республики. Ранее он также стал членом Арабского арбитражного суда.

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Симоньян назвала прорывом меморандум RT Arabic и Министерства информации Омана
23 апреля 2025, 13:30

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала подписание меморандума между RT Arabic и Министерством информации Омана. Ратификацию документа она назвала прорывом.
По словам Симоньян, меморандум подготавливали в течение двух лет. Теперь телеканал и министерство смогут обмениваться различной информацией и медиа.
«Мы будем предоставлять большое количество и документальных фильмов, и оперативной информации», — подчеркнула главред RT.
Благодаря меморандуму журналисты смогут выходить в прямые эфиры телеканалов Омана, а оманские корреспонденты — в эфиры RT.
«Это все на пользу», — отметила Симоньян, обратив внимание, что между Россией и Оманом теперь действует безвизовый режим.
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RT: семье Андреевых пришлось переехать из Латвии в Россию из-за русофобии
23 апреля 2025, 13:27

Фото: iStock/yulenochekk

Семье Павла и Натальи Андреевых пришлось переехать из Латвии в Россию из-за русофобии. Пара родилась и выросла в латвийском Даугавпилсе, там же познакомились и поженились.
Истории семьи посвящена новая серия проекта RT «Семья — Россия», посвященного тем, кто переехал в Россию и обрел здесь новый дом.

Павел по профессии — проектировщик, а Наталья — экономист. После распада Советского Союза в прибалтийской республике стала усиливаться дискриминация русских, их стали все больше поражать в правах и свободах. В школах начали запрещать уроки русского языка, по организациям и предприятиям стали ходить языковые комиссии, проверяющие знание латышского.
«Осенью 2024 года Андреевы вместе с тремя дочерьми переехали в Россию. Сейчас они живут в Великом Новгороде. Павел уже нашел работу по специальности. Наталья пока занимается домом и рукоделием. Младшая и средняя дочери учатся в школе, старшая готовится к поступлению в художественный вуз», — говорится в материале.
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Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены
Переговоры по Украине в Лондоне состоятся на более низком уровне
23 апреля 2025, 10:58

Фото: iStock/TomasSereda

Переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине на уровне министров отложены. Встреча состоится на уровне экспертов, сообщили в МИД Великобритании.
Отмечается, что изначально в переговорах должны были принять участие представители Великобритании, Франции, США, Германии и Украины.

До этого телеканал Sky News сообщал, что министры иностранных дел Франции и Германии отложили поездку в Лондон на переговоры по Украине после отмены визита туда госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Накануне стало известно о возможном визите Уиткоффа в Москву на этой неделе.

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