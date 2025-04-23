США разгневались из-за отказа Украины признать Крым российским

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Отказ Украины от территориальных уступок вызвал гнев в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
Отмечается, что Киев отказывается принимать предложение о передаче территорий России и выражает желание сначала обсудить полное прекращение огня, а другие вопросы – потом.
Собеседник из Белого дома подчеркнул, что данный вопрос является крайне напряжённым в переговорах между Украиной и США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не комментирует детали переговоров с Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта, в том числе и вопрос гипотетического признания Штатами Крыма российской территорией. При этом он добавил, что это «возможный момент» в переговорном процессе.
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Собеседник из Белого дома подчеркнул, что данный вопрос является крайне напряжённым в переговорах между Украиной и США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не комментирует детали переговоров с Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта, в том числе и вопрос гипотетического признания Штатами Крыма российской территорией. При этом он добавил, что это «возможный момент» в переговорном процессе.
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Анастасия Чинкова