Трамп: переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавние переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости.
В беседе с журналистами он выразил уверенность, что обсуждения прошли успешно.
Ранее он рассказал, что Россия готова к заключению сделки, теперь ключевым моментом является согласование условий с Владимиром Зеленским.
Однако Трамп не обошел стороной критику в адрес Зеленского. Он заявил, что его последние высказывания о Крыме могут негативно сказаться на мирных переговорах с Россией. По мнению президента США, ситуация на Украине остается критической, Зеленскому следует принять решение о мире, иначе он рискует потерять страну в течение трех лет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Думаю, они прошли хорошо», — отметил Трамп.
Ранее он рассказал, что Россия готова к заключению сделки, теперь ключевым моментом является согласование условий с Владимиром Зеленским.
Однако Трамп не обошел стороной критику в адрес Зеленского. Он заявил, что его последние высказывания о Крыме могут негативно сказаться на мирных переговорах с Россией. По мнению президента США, ситуация на Украине остается критической, Зеленскому следует принять решение о мире, иначе он рискует потерять страну в течение трех лет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова