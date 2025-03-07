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«Мнит себя Наполеоном, но не дотягивает до Петена»: в Госдуме ответили на обращение Макрона

Депутат Журавлев: Макрону нужно сравнить количество ядерного оружия РФ и Франции
Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Французскому президенту Эммануэлю Макрону следует «заглянуть в свои ядерные закрома» и сравнить количество боеголовок, имеющихся у Франции с российскими объемами. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя обращение Макрона к нации, где он предложил французский «ядерный зонтик» для защиты Европы.
«Там боеголовок не больше 400, а это в 11 раз меньше, чем, к примеру, у России. <…> Макрон все мнит себя Наполеоном, на деле не дотягивая даже до маршала Петена, который руководил марионеточным французским правительством при Гитлере», — подчеркнул Журавлев в беседе с RT.
В свою очередь депутат Алексей Чепа более резко отреагировал на выступление Макрона, которое сопровождалось обвинениями в адрес России. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий заявил, что выступление французского лидера было похоже на «шизофрению», а у самого Макрона, вероятно, «обострение».
«Конечно, у Франции нет такого потенциала, как говорит Макрон, это все блеск. Мы видим, как доблестный французский спецназ бежит из африканских стран. Они сдают позиции. Поэтому подобные заявления ни что иное как бахвальство в сложной для Макрона ситуации. Когда его позиции слабеют, он пытается таким образом показать свою силу, но за его словами ничего нет», — пояснил депутат Госдумы.
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Политолог Лукьянов: Франции не хватит ЯО для создания ядерного зонтика над ЕС
07 марта 2025, 14:04

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Франции не хватит запасов ядерного оружия, чтобы создать полноценный «ядерный зонтик» над странами Европейского союза. Об этом заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов. К тому же, по его словам, возникнет проблема в отношениях с США, которая размещает в Европе свою систему сдерживания.
«Например, какие отношения будут с Соединенными Штатами как с ядерной державой. Тогда получается, что это будет отдельная система сдерживания. Она против России, но она и против всех остальных. То же самое касается Великобритании, которая не входит в Европейский Союз. Она тоже может быть оппонентом», — указал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь военный эксперт Игорь Никулин считает, что без американской системы сдерживания Европа останется «под дырявым зонтиком». В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что судьба европейцев сейчас полностью зависит от исхода конфликта на Украине и воли США. По его мнению, мироустройство в скором будущем может измениться, став похожим на то, которое было описано в романе Джорджа Оруэлла «1984».
«Будет три военно-политических и экономических союза: Евразия — Россия плюс Западная Европа без Великобритании, Океания — США, Великобритания, Австралия и, возможно, Япония, и Азия, где доминирует Китай. Европа в экономическом плане гигант, а в военном — карлик. Если США покинут НАТО, им придется вести с нами переговоры», — поделился мнением Никулин.
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На Западе признались, как Евросоюз намерен перевооружаться
Евродепутат Мариани: ЕК намерена принять план перевооружения Европы в обход ЕП
07 марта 2025, 13:58

Фото: iStock/butenkow

Европейская комиссия (ЕК) намерена принять план по перевооружению Евросоюза в обход Европарламента (ЕП), задействовав 122 статью Договора о функционировании Европейского союза. Об этом сообщил евродепутат Тьерри Мариани. По его словам, согласно этой статье ЕК может принимать исключительные меры, если получает поддержку от глав государств и правительств.
«Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что намерена собрать €800 млрд для перевооружения Европы. И она хочет сделать это без консультаций с Европейским парламентом или национальными парламентами. Другими словами, это попытка узурпации власти в ЕС, потому что нет никакого оправдания несоблюдению процедур», — пояснил политик в беседе с «Известиями».
В свою очередь политолог Евгений Михайлов подчеркивает, что Евросоюз и НАТО находится в безвыходном положении и не понимают, что делать дальше. В разговоре с RT аналитик отметил, что Европе ни за что не догнать Москву в гонке вооружений, Россия сейчас опережает ее во всем — оружием, армией и финансами.
«Они только пытаются сейчас что-то сформировать... Но опять же, каждая сильная армия проверяется прежде всего в боевых действиях. Ни одна армия Европы в последнее время не принимала участия в серьезных и крупных конфликтах. А мы принимали и побеждали, и продолжаем побеждать. Так что все это заявление — это агония от бессилия того, что не удалось победить Россию», — резюмировал политолог.
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Стало известно, где на самом деле разрабатывали биологическое оружие
RT: USAID оплачивали исследования биооружия через фирму, изучавшую коронавирус
07 марта 2025, 12:41

Фото: iStock/SeventyFour

Американского государственного подрядчика EcoHealth, который изучал коронавирусы в лаборатории в китайском городе Ухань до вспышки вируса COVID-19, обвинили в поддержке исследований биологического оружия. Об этом сообщает RT.
Расследование издания пришло к выводам, что среди заказчиков компании оказались Министерство внутренней безопасности США, Военно-медицинский университет, американские военно-воздушные силы и агентство при Минобороны США.
«Член палаты представителей Брэд Венструп заявил, что EcoHealth проводила опасные эксперименты по усилению функций коронавируса в Уханьском институте вирусологии. По его словам, «наиболее вероятным источником COVID-19 является инцидент, связанный с лабораторными исследованиями EcoHealth», — говорится в материале.
При этом общая сумма всего финансирования государственного подрядчика, согласно данным американских госзакупок, составила 143 миллиона долларов.

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Торговая палата США предложила снять часть санкций с России
РБК: Торговая палата США предложила снять часть санкций с России
07 марта 2025, 09:29

Фото: iStock/syahrir maulana

Иностранный бизнес в РФ хочет смягчения авиационных и инвестиционных санкций, а также ослабления ограничений на предметы роскоши. Об этом сообщил президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, передает РБК.
Снятие авиационных санкций на обслуживание воздушных судов и поставки запчастей — не столько пожелание бизнеса, сколько, как заявляет Эйджи, гуманитарная необходимость. По его словам, от этих ограничений страдают простые люди.

Еще один блок инициатив предлагает снять запрет на инвестиции и санкции с отечественных банков. Эксперт отметил, что взаимодействие с российскими финансовыми организациями нужно для решения проблемы трансграничных платежей.

Эйджи добавил, что санкции на поставку предметов роскоши и косметики являются странными, поскольку соответствующие запреты привели к потере доли рынка в данном сегменте для многих организаций.

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США запретят въезд гражданам некоторых стран
NYT: Администрация Трампа планирует запретить въезд в США гражданам ряда стран
07 марта 2025, 09:03

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа планирует запретить въезд гражданам некоторых государств. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников.
Уточняется, что в «красный список» войдут Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Согласно информации источника, в этом же списке может быть и Афганистан.

На сегодняшний день администрация американского лидера завершает работу над соответствующим запретом. По данным чиновников, новый список будет шире, чем тот, что Трамп вводил в свой первый срок.

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