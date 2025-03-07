«Мнит себя Наполеоном, но не дотягивает до Петена»: в Госдуме ответили на обращение Макрона

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Французскому президенту Эммануэлю Макрону следует «заглянуть в свои ядерные закрома» и сравнить количество боеголовок, имеющихся у Франции с российскими объемами. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя обращение Макрона к нации, где он предложил французский «ядерный зонтик» для защиты Европы.
«Там боеголовок не больше 400, а это в 11 раз меньше, чем, к примеру, у России. <…> Макрон все мнит себя Наполеоном, на деле не дотягивая даже до маршала Петена, который руководил марионеточным французским правительством при Гитлере», — подчеркнул Журавлев в беседе с RT.В свою очередь депутат Алексей Чепа более резко отреагировал на выступление Макрона, которое сопровождалось обвинениями в адрес России. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий заявил, что выступление французского лидера было похоже на «шизофрению», а у самого Макрона, вероятно, «обострение».
«Конечно, у Франции нет такого потенциала, как говорит Макрон, это все блеск. Мы видим, как доблестный французский спецназ бежит из африканских стран. Они сдают позиции. Поэтому подобные заявления ни что иное как бахвальство в сложной для Макрона ситуации. Когда его позиции слабеют, он пытается таким образом показать свою силу, но за его словами ничего нет», — пояснил депутат Госдумы.Читайте также:
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