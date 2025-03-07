США запретят въезд гражданам некоторых стран

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует запретить въезд гражданам некоторых государств. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников.
Уточняется, что в «красный список» войдут Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Согласно информации источника, в этом же списке может быть и Афганистан.
На сегодняшний день администрация американского лидера завершает работу над соответствующим запретом. По данным чиновников, новый список будет шире, чем тот, что Трамп вводил в свой первый срок.
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На сегодняшний день администрация американского лидера завершает работу над соответствующим запретом. По данным чиновников, новый список будет шире, чем тот, что Трамп вводил в свой первый срок.
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Екатерина Коршунова