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Стало известно, где на самом деле разрабатывали биологическое оружие

RT: USAID оплачивали исследования биооружия через фирму, изучавшую коронавирус
Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

Американского государственного подрядчика EcoHealth, который изучал коронавирусы в лаборатории в китайском городе Ухань до вспышки вируса COVID-19, обвинили в поддержке исследований биологического оружия. Об этом сообщает RT.
Расследование издания пришло к выводам, что среди заказчиков компании оказались Министерство внутренней безопасности США, Военно-медицинский университет, американские военно-воздушные силы и агентство при Минобороны США.
«Член палаты представителей Брэд Венструп заявил, что EcoHealth проводила опасные эксперименты по усилению функций коронавируса в Уханьском институте вирусологии. По его словам, «наиболее вероятным источником COVID-19 является инцидент, связанный с лабораторными исследованиями EcoHealth», — говорится в материале.
При этом общая сумма всего финансирования государственного подрядчика, согласно данным американских госзакупок, составила 143 миллиона долларов.

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Торговая палата США предложила снять часть санкций с России
РБК: Торговая палата США предложила снять часть санкций с России
07 марта 2025, 09:29

Фото: iStock/syahrir maulana

Иностранный бизнес в РФ хочет смягчения авиационных и инвестиционных санкций, а также ослабления ограничений на предметы роскоши. Об этом сообщил президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, передает РБК.
Снятие авиационных санкций на обслуживание воздушных судов и поставки запчастей — не столько пожелание бизнеса, сколько, как заявляет Эйджи, гуманитарная необходимость. По его словам, от этих ограничений страдают простые люди.

Еще один блок инициатив предлагает снять запрет на инвестиции и санкции с отечественных банков. Эксперт отметил, что взаимодействие с российскими финансовыми организациями нужно для решения проблемы трансграничных платежей.

Эйджи добавил, что санкции на поставку предметов роскоши и косметики являются странными, поскольку соответствующие запреты привели к потере доли рынка в данном сегменте для многих организаций.

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США запретят въезд гражданам некоторых стран
NYT: Администрация Трампа планирует запретить въезд в США гражданам ряда стран
07 марта 2025, 09:03

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа планирует запретить въезд гражданам некоторых государств. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников.
Уточняется, что в «красный список» войдут Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Согласно информации источника, в этом же списке может быть и Афганистан.

На сегодняшний день администрация американского лидера завершает работу над соответствующим запретом. По данным чиновников, новый список будет шире, чем тот, что Трамп вводил в свой первый срок.

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Пушков рассказал о мести Макрона Трампу
Пушков: Макрон отомстил Трампу за свой холодный прием в Вашингтоне
07 марта 2025, 08:22

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон отомстил главе США Дональду Трампу за холодный прием в Вашингтоне, приурочив свое обращение ко дню выступления американского политика в Конгрессе. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, французский лидер не просто так объявил о проведении линии по Украине, отличной от той, которую проводит Трамп. Сенатор подчеркнул, что соответствующим образом Макрон хотел заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу.

Пушков добавил, что Макрон желает достичь сразу нескольких целей: перехвата инициативы американским «глубинным государством» над республиканским политиком и единоличного лидерства над Европой, которая объединена «русофобскими идеями» и либеральной диктатурой.

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Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия и выступил с призывом к другим странам
Трамп заявил о желании провести переговоры с РФ и КНР о денуклеаризации
07 марта 2025, 01:01

Фото: iStock/Pridannikov

Соединенные Штаты намерены возобновить переговоры с Россией и Китаем по вопросу полной ликвидации ядерного оружия. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, во время первого срока ему почти удалось договориться с Москвой о совместной программе денуклеаризации.

«Я был очень близок к тому, чтобы иметь с Россией программу денуклеаризации. И мы собираемся привлечь Китай», — сказал он.
Пекин, как утверждает президент США, готов присоединиться к подобным инициативам.

Американский лидер подчеркнул, что Китай стремительно наращивает ядерный потенциал и через несколько лет сравняется с США и Россией по количеству боеголовок, что делает вопрос разоружения критически важным.

Трамп связал приостановку переговоров с «фальсификациями на выборах», но выразил надежду на возобновление диалога, назвав ядерное оружие «абсолютным безумием».

«Случились плохие вещи, произошли выборы, которые были сфальсифицированы. И нам пришлось вернуться через четыре года. Но я бы очень хотел начать эти размышления», — заявил Трамп.
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#ядерное оружие
#переговоры
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В Турции ответили на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией
Советник Эрдогана Кылыч: никакого перелома в отношениях Турции с Россией нет
06 марта 2025, 23:12

Фото: iStock/MarianVejcik

Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч опроверг слухи о «похолодании» в отношениях Анкары и Москвы, заявив, что никакого перелома в сотрудничестве нет.
Кылыч, отвечая на вопрос журналистки CNN Türk Ханде Фырат, подтвердил, что Турция и Россия продолжают взаимодействие по ключевым направлениям.

«Никакого перелома нет», — добавил он про слухи об «охлаждении».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также подчеркнул, что российско-турецкие связи остаются многоплановыми и динамично развиваются.

Ранее сообщалось, что Турция предложила создать в Европе свой «центр силы» в противовес политике Трампа. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объяснил, что политика вновь избранного президента США Дональда Трампа является «тревожным звонком» для европейской безопасности.

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