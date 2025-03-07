Стало известно, где на самом деле разрабатывали биологическое оружие

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Американского государственного подрядчика EcoHealth, который изучал коронавирусы в лаборатории в китайском городе Ухань до вспышки вируса COVID-19, обвинили в поддержке исследований биологического оружия. Об этом сообщает RT.
Расследование издания пришло к выводам, что среди заказчиков компании оказались Министерство внутренней безопасности США, Военно-медицинский университет, американские военно-воздушные силы и агентство при Минобороны США.
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«Член палаты представителей Брэд Венструп заявил, что EcoHealth проводила опасные эксперименты по усилению функций коронавируса в Уханьском институте вирусологии. По его словам, «наиболее вероятным источником COVID-19 является инцидент, связанный с лабораторными исследованиями EcoHealth», — говорится в материале.При этом общая сумма всего финансирования государственного подрядчика, согласно данным американских госзакупок, составила 143 миллиона долларов.
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Данил Пономарев