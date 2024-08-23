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Политолог Гленн Дизен заявил, что прямая война между НАТО и Российской Федерацией становится все ближе. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы очень близко подошли к прямой войне между НАТО и Россией», — написал он в соцсети Х.
Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с блоком НАТО. По словам политика, альянс ведет подготовку к возможным боевым действиям с российской стороной.
До этого американский разведчик Скотт Риттер назвал условия начала полномасштабной войны НАТО и России. По его словам, Владимир Зеленский исходит из того, что альянс может разместить в Польше ракеты Patriot, которые способны сбивать боеголовки РФ, направленные в сторону украинских военных объектов в районе Львова. Однако глава киевского режима не понимает, что это акт войны.
С начала СВО западные союзники активно поставляют вооружение Киеву. Однако ранее они подчеркивали, что это оружие предназначено исключительно для использования на поле боя и не должно применяться для атак на территорию России.
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