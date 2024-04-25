МО Белоруссии: новая военная доктрина учитывает опыт российской СВО

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Новая военная доктрина Белоруссии учитывает опыт спецоперации России на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны страны Виктор Хренин на полях Всебелорусского народного собрания (ВНС).
Он уточнил, что помимо опыта СВО в доктрину вошли положения, основанные на протестах в Белоруссии в 2020 году. Также туда вошли правила применения военной силы в мирное время.
Накануне стало известно, что президента Белоруссии Александра Лукашенко назначили председателем ВНС. В четверг собрание в новом конституционном статусе состоялось во дворце Республики в Минске. В ходе этого мероприятия были утверждены новая военная доктрина и концепция нацбезопасности Белоруссии.
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Анастасия Чинкова