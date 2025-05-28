МО ФРГ: в ближайшие недели на Украине развернут системы дальнобойного оружия
Первые системы дальнобойного оружия могут развернуть на Украине уже в ближайшие недели. Об этом сообщает Минобороны Германии после переговоров с украинской стороной.
«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель», — передает ведомство.
В сообщении указывается, что в этот году на Украине плпанируется развернуть значительное число данное вооружения. При этом никакой дополнительной подготовки для его испоьзования не требуется.
Документ о сотрудничестве Германии и Украины в качестве передачи ВСУ дальнобойного оружия был подписан между министром обороны ФРГ Борисом Писториусом и главой украинского ведомства Рустемом Умеровым.