МО ФРГ: в ближайшие недели на Украине развернут системы дальнобойного оружия

28 мая 2025, 23:04

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Первые системы дальнобойного оружия могут развернуть на Украине уже в ближайшие недели. Об этом сообщает Минобороны Германии после переговоров с украинской стороной.







«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель», — передает ведомство.