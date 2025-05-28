Стала известна дата второго раунда переговоров между Россией и Украиной

28 мая 2025, 19:24

Лавров: второй раунд переговоров между РФ и Украиной начнется 2 июня в Стамбуле

Фото: iStock/ ffikretow

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной назначен на 2 июня. Делегации вновь встретятся в Стамбуле, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дипломата процитировало агентство РИА Новости.





Отмечалось, что в ходе переговоров российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским выразила готовность представить украинской стороне меморандум и дать нужные пояснения.



Лавров поблагодарил турецких партнеров за предоставление площадки для прямых российско-украинских переговоров.





«Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров», — добавил министр иностранных дел России.