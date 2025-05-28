Мединский созвонился с главой Минобороны Украины и предложил дату обмена меморандумами
Помощник президента России Владимир Мединский в среду созвонился с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и предложил ему точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня. В настоящее время российская сторона ожидает ответ, пишет РИА Новости.
Этим заявлением Мединский отреагировал на распространившиеся в СМИ сообщениях о том, что Умеров якобы позвонил ему по вопросу меморандума, который, по мнению украинской стороны, Россия не торопится готовить.
Мединский уточнил, что всё было практически так, только наоборот. Умерову позвонил сегодня именно он и предложил точную дату и конкретное место встречи, где будет осуществлён обмен меморандумами. Там же российская сторона будет готова приступить к обсуждению каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня.
В заключение помощник Владимира Путина добавил, что Россия ожидает ответа от украинской стороны как можно скорее, чтобы в ближайшие дни реализовать обсуждаемый план дальнейших действий по урегулированию конфликта.
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