Мединский созвонился с главой Минобороны Украины и предложил дату обмена меморандумами

28 мая 2025, 18:49

Мединский предложил Умерову дату и место обмена меморандумами

Владимир Мединский (фото: medinskiy.ru)

Помощник президента России Владимир Мединский в среду созвонился с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и предложил ему точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня. В настоящее время российская сторона ожидает ответ, пишет РИА Новости.