Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
Госсекретарь Срединининых Штатов Америки в разговоре с росссийским дипломатом обратил внимание на нацеленность американского лидера Дональда Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта.
Также Сергей Лавров сообщил Рубио, что Россия готовит конкретные предложения ко второму раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Напомним, делегации России и Украины могут встретиться в турецкой столице 2 июня. Лавров выразил надежду, что те, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров
До этого представители Москвы и Киева встретились 16 мая. В соответствии с достигнутыми там договоренностями стороны осуществили обмен пленными в формате «1000 на 1000» человек.
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