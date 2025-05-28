Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио

28 мая 2025, 22:26

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на МИД РФ.