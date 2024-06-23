Вице-канцлер Германии призвал Китай прекратить экспорт в Россию

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Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Китай остановить экспорт в Россию, сообщает Financial Times (FT).
«Проанализировав торговые данные, я выяснил, что в прошлом году объем торговли между Китаем и Россией увеличился более чем на 40 процентов. Значительную часть этого роста составляют энергоресурсы, но около половины приходится на товары двойного назначения», — отметил министр.Он также подчеркнул, что такие товары могут быть использованы в военных целях, и этому необходимо положить конец.
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