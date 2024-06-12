ВС России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов ВСУ и наемникам

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ВС России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно данным российского оборонного ведомства, удар был нанесен с помощью оружия большой дальности и беспилотников по стоянке самолетов и инфраструктуре базы противника. Также в Минобороны России сообщили о поражении пункта дислокации иностранных наемников и складов боеприпасов.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что был зафиксирован прилет в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники украинской армии.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что был зафиксирован прилет в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники украинской армии.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова