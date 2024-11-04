МО Румынии: истребители подняли в воздух из-за обнаружения БПЛА

Фото: istockphoto/starpik
Истребители F-16 подняли в воздух в Румынии в ночь на 4 ноября, поскольку обнаружили вблизи румынского воздушного пространства дроны, сообщили в Минобороны страны.
«В результате обнаружения над Черным морем групп беспилотников, направляющихся в воздушное пространство Украины вблизи воздушного пространства Румынии, Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о том, что в уезде Тулча установлена воздушная тревога», — пояснили в пресс-службе оборонного ведомства.Про схожие инциденты румынские военные докладывали 18,19, а также 24 октября. Тогда радары увидели, что некие объекты входят в воздушное пространство Румынии.
По словам главы кабмина Марчела Чолаку, пилоты ничего не увидели, поэтому допускается, что речь может идти про «кибернетическую провокацию».
Читайте также:
Губернатор Ростовской области объявил об уходе в отставку
Патриарх Кирилл высказался о смертной казни
Лукашенко предложил снизить добычу удобрений калия, чтобы повысить цены
Никита Кротов