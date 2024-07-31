МО: Стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил РФ

Видео: Минобороны РФ
В России по решению президента Владимира Путина стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных Сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что во время третьего этапа учений запланирована отработка личным составом ракетных соединений Южного и Центрального военных округов учебно-боевых задач по получению боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Кроме того, военные отработают процесс снаряжения ракет-носителей, а также скрытное выдвижение в места, где должны производиться электронные пуски.
При этом бойцы ВКС РФ отработают снаряжение авиационных средств поражения, а также вылеты в районы патрулирования.
Третий этап учения нестратегических ядерных сил РФ направлен на то, чтобы поддержать готовность личного состава и техники для выполнения боевых задач.
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Элина Позднякова