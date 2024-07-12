МО Японии: Токио больше не считает, что РФ потеряла военную мощь на Украине

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Токио больше не считает, что Россия утратила военную мощь и стратегический потенциал на Украине. Это следует из Белой книги обороны — ежегодного доклада министерства обороны Японии.
Согласно данным этого доклада, анализ которого провели эксперты РИА Новости, его тональность заметно изменилась по сравнению с прошлым годом. Если год назад в разделе «о нападении России и обороне Украины» утверждалось, что РФ во многом потеряла свою военную силу, а в дальнейшем в связи с этим будет снижаться и сила государства, то теперь речь идёт совсем о другом.
Японские военные эксперты пишут, что «Украина продолжает упорно сражаться», а её союзники продолжают поддерживать её и вводят антироссийские санкции. Ситуация такова, что «нужно заставить Россию заплатить высокую цену». Ни о каком снижении военного потенциала РФ, как видно, речи уже не идёт.
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Александр Бойцов