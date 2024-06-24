В Японии призвали к временному отказу от поездок в Россию

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси прокомментировал теракт в Дагестане, передает РИА Новости.
Хаяси подчеркнул, что Япония собирает информацию о происходящем в России, в том числе о теракте в Дагестане, и анализирует данные.
Представитель японского правительства добавил, что нет информации о повреждении имущества японцев в результате нападения в Дагестане, а также о раненых или погибших японцах не поступала.
Ранее в Дербенте был завершен активный этап контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что режим КТО по-прежнему действует в Дагестане на фоне терактов в Махачкале и Дербенте.
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«Правительство Японии ранее установило третий уровень опасности для поездок на всю территорию России и вновь призывает граждан отказаться от поездок в Россию с любыми целями», – призвал он.
Представитель японского правительства добавил, что нет информации о повреждении имущества японцев в результате нападения в Дагестане, а также о раненых или погибших японцах не поступала.
Ранее в Дербенте был завершен активный этап контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что режим КТО по-прежнему действует в Дагестане на фоне терактов в Махачкале и Дербенте.
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Александр Климов