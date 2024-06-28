Россия заявила Японии протест из-за запланированных военных учений

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Россия выразила протест посольству Японии из-за планируемых совместных военных учений с Германией и Испанией вблизи острова Хоккайдо, сообщает Министерство иностранных дел (МИД) России на своем сайте.
«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля совместных учений с ФРГ и Испанией на острове Хоккайдо, недалеко от российских границ», — говорится в заявлении.Российская сторона подчеркнула недопустимость проведения «провокационной военной активности» у своих границ с участием стран НАТО. В сообщении отмечается, что Москва рассматривает эти учения как потенциальную угрозу своей безопасности.
Японию также предупредили о возможных «адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности» со стороны России.
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Артем Кузьмин