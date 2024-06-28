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Россия заявила Японии протест из-за запланированных военных учений

28 июня 2024, 21:43
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия выразила протест посольству Японии из-за планируемых совместных военных учений с Германией и Испанией вблизи острова Хоккайдо, сообщает Министерство иностранных дел (МИД) России на своем сайте.
«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля совместных учений с ФРГ и Испанией на острове Хоккайдо, недалеко от российских границ», — говорится в заявлении.
Российская сторона подчеркнула недопустимость проведения «провокационной военной активности» у своих границ с участием стран НАТО. В сообщении отмечается, что Москва рассматривает эти учения как потенциальную угрозу своей безопасности.



Японию также предупредили о возможных «адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности» со стороны России.

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Политолог Светов назвал главных кандидатов на замену Байдену
28 июня 2024, 22:21

Фото: iStock / YayaErnst

Кандидатами в президенты США от Демократической партии вместо главы Белого дома Джо Байдена могут стать вице-президент США Камала Харрис или губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.
«Харрис мало популярна. Однако давно говорят о губернаторе Калифорнии Гэвине Ньюсоме, который начал раскручиваться ещё в прошлом году. Когда в Штаты приезжал Си Цзиньпин, его встречал Ньюсом и общался с ним», — пояснил политолог в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что могут появиться и другие кандидаты, но именно эти две фигуры сейчас реальны. Эксперт не исключил, что на съездах представят нового претендента на пост главы США, но только в том случае, если Байден снимет свою кандидатуру. Однако пока неясно, готов ли к этому президент.

Ранее в США прошли первые в истории предвыборные теледебаты между действующим главой государства и экс-президентом – Джо Байденом и Дональдом Трампом. Выступление демократа оказалось настолько провальным, что однопартийцы в панике предложили сменить кандидатуру.

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Минюст РФ объявил экс-вокалиста «Тараканов» Дмитрия Спирина иноагентомс
28 июня 2024, 22:15

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Минюст РФ объявил бывшего вокалиста панк-рок группы «Тараканы» Дмитрия Спирина* иностранным агентом. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.
Согласно обоснованию, Спирин* «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял ложные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и её вооружённых сил», а также давал интервью иностранным СМИ и платформам, признанным иноагентами. Уточняется, что Спирин* живёт за пределами России, создавал контент для иноагентов и распространял их сообщения.

В список также включены журналистка и бывшая ведущая «России-1» Фарида Курбангалеева, политики Дарья Хейникен и Александр Шуршев, юрист и ученый Илья Шаблинский, и политолог Константин Пахалюк.

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Армению пригласили поучаствовать в мероприятии НАТО
28 июня 2024, 21:57

Фото: iStock/irgit

Армению пригласили участвовать в саммите НАТО в Вашингтоне в партнерском формате, и Ереван принял приглашение. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
«Армения получила приглашение участвовать в партнерском формате саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях и подтвердила свое участие. На данный момент других договоренностей нет», — отметила Бадалян, добавив, что саммит приурочен к 75-летию НАТО.
Ранее стало известно, что замначальника генштаба ВС Армении Артур Ероян в штаб-квартире НАТО согласовал программу двустороннего сотрудничества в военном образовании на 2024 год, обозначив новые направления.

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#армения
#нато
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Россия может запустить производство своих ракет малой и средней дальности
28 июня 2024, 20:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усиления производства собственных ракет средней и малой дальности в ответ на действия США. Путин высказал эту позицию во время оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ, пишет РИА Новости.
Он выразил обеспокоенность возможным размещением американских ракет такого класса в различных уголках мира, указав на прошлогодние военные маневры США в Европе и Юго-Восточной Азии, где были использованы подобные системы.

«Следует приступить к увеличению производства этих боевых комплексов и, при необходимости, разместить их в стратегически важных регионах для обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул глава государства.
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в 2019 году, что стало поводом для аналогичного шага со стороны России.

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#сша
#военные
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Политолог Маркелов перечислил кандидатов на замену Байдену в президентской гонке
28 июня 2024, 20:46

Фото: iStock / lucky-photographer

Джо Байден с большой вероятностью останется в президентской гонке, так как в американском политическом поле не хватает громких кандидатов.
Такое мнение высказал политолог Сергей Маркелов по итогам первого раунда предвыборных дебатов между действующим главой государства и экс-президентом Дональдом Трампом.

Однако, по его оценке, у демократов есть и запасные варианты, которые не надо раскручивать.
«Очевидный раскрученный кандидат – это Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, который после дебатов уже подтвердил, что слабость Байдена очевидна. Можно также рассмотреть Хиллари Клинтон и Мишель Обаму. Клинтон как кандидат совсем слабенькая, но раскрученная. Обама тоже хорошо известна и популярна», – сказал политолог в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее сообщалось, что в США прошли первые в истории предвыборные теледебаты между действующим главой государства и экс-президентом – Джо Байденом и Дональдом Трампом. Выступление демократа оказалось настолько провальным, что однопартийцы в панике предложили сменить кандидатуру.

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#политика
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«Смотреть стыдно»: депутат Чепа – о предвыборных дебатах в США
28 июня 2024, 20:18

Фото: iStock / FedotovAnatoly

За поведением президента США Джо Байдена и бывшего лидера страны Дональда Трампа во время предвыборных дебатов было стыдно наблюдать.
Такое мнение высказал первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Депутат отметил тот факт, что политики не стали пожимать руки и начали оскорблять друг друга с первых минут.
«США преподносит уроки, которые нормальному человеку подчас стыдно наблюдать. Кандидаты не подали руки друг другу и через несколько минут начали оскорблять друг друга. Это происходило на одной из крупнейших информационных площадок – на CNN. Это рупор демократической партии, и они делали всё, чтобы Байдену было комфортнее выступать именно там. Но на эти оскорбления воспитанному человеку смотреть неудобно. Тем более, выступали два пожилых человека – элита, образец того, что навязывают США миру», – сказал Чепа в беседе с «Газетой.Ru».
Поведение Байдена во время дебатов, по мнению парламентария, заслуживает отдельного внимания. Как отметил Чепа, хозяин Белого дома – уже пожилой человек, поэтому его запинки можно понять. Но если он в таком состоянии будет управлять страной, это будет опасно не только для Америки, но и для всего мира.

Дебаты кандидатов в президенты США Байдена и Трампа прошли минувшей ночью в США. В ходе выступления Байден назвал оппонента «неудачником», а Трамп обвинил соперника в приближении третьей мировой войны. Американский президент постоянно запинался и терял мысль.

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МИД Германии призвал работающих в РФ немецких журналистов подумать об отъезде
28 июня 2024, 19:57

Фото: iStock/photosvit

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер призвал немецких журналистов, которые работают в РФ, задуматься об отъезде из страны. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Фишера, каждому из них немецких сотрудников СМИ следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в РФ. Представитель МИД отметил, что внешнеполитическое ведомство Германии не рекомендует гражданам страны посещать Россию.

Фишер заключил, что данная рекомендация касается и журналистов.

Напомним, 11 июня текущего года МИД РФ сообщил, что Москва в ответ на поступок Вены по действиям в отношении журналиста ТАСС отзовет аккредитацию журналиста ORF Марии Книпс-Виттинг. 26 июня еще одну журналистку из Австрии Каролу Шнайдер обязали покинуть РФ.

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Путин призвал развивать кадровые программы для подготовки управленцев
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Путин призвал развивать кадровые программы для подготовки управленцев
28 июня 2024, 19:40

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо развивать единую и разветвленную кадровую программу для подготовки управленцев. Об этом российский лидер сообщил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС, передает РИА Новости.
Глава государства отметил, что российские власти продолжат уделять данному направлению особое внимание. Речь идет также о повышении доступности кадровых программ в РФ, отметил президент.

По словам российского лидера, на сегодняшний день государству необходимы новые управленческие кадры. Путин также выразил надежду, что выпускники кадрового резерва РАНХиГс помогут удовлетворить растущую потребность в данной сфере.

Ранее сообщалось, что шесть управленцев из Московской области стали победителями конкурса «Лидеры России».

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Украинский депутат потребовал в суде новых выборов президента
Нардеп Дубинский: на Украине должны назначить выборы президента
28 июня 2024, 17:49

Фото: IStock/krblokhin

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины и потребовал провести в стране выборы президента. Об этом народный депутат сообщил в Telegram.
«Я обратился в Верховный суд с требованием, согласно Конституции и избирательному законодательству, обязать Верховную Раду объявить выборы президента», — говорится в публикации.

Депутат пояснил, что высшая власть на Украине не имеет легальных полномочий, поскольку выборы президента так и не состоялись. Сейчас демократия в стране подорвана, коррупция в тылу и на фронте процветает, резюмировал он.

Ранее лидер России Владимир Путин поставил под вопрос отмену выборов президента на Украине, поскольку Конституция страны не предусматривает никаких продлений полномочий главы государства даже в военное время.

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