Мобилизация: стало известно, за счет кого увеличится численность ВС РФ

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Мобилизация для увеличения штатной численности российской армии не потребуется. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова передает Shot.
По словам Картаполова, ряды ВС РФ будут пополняться за счет подписавших контракт с Минобороны.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что численность российской армии была увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановке на Западе. Кроме того, причиной для этого стала враждебная ситуация на границах с западными странами, а именно нестабильность на восточных рубежах страны.
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Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что численность российской армии была увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановке на Западе. Кроме того, причиной для этого стала враждебная ситуация на границах с западными странами, а именно нестабильность на восточных рубежах страны.
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Элина Позднякова