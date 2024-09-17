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Мобилизация: стало известно, за счет кого увеличится численность ВС РФ

Картаполов: мобилизация для увеличения численности ВС РФ не требуется
17 сентября 2024, 13:50
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Мобилизация для увеличения штатной численности российской армии не потребуется. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова передает Shot.
По словам Картаполова, ряды ВС РФ будут пополняться за счет подписавших контракт с Минобороны.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.



При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что численность российской армии была увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановке на Западе. Кроме того, причиной для этого стала враждебная ситуация на границах с западными странами, а именно нестабильность на восточных рубежах страны.

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Участник президентской программы «Время героев» стал сенатором от Курской области
Участник программы «Время героев» Кондратьев стал сенатором от Курской области
17 сентября 2024, 13:49

Фото: iStock/N-sky

Участник президентской программы «Время героев» Алексей Кондратьев назначен сенатором от исполнительного органа Курской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.
Он отметил, что во вторник было подписано постановление о назначении чиновника на новый пост.

Смирнов отметил, что Кондратьев является ветераном боевых действий, который с первого дня атаки ВСУ на Курскую область оказывает помощь местным жителям, а также эвакуирует их в безопасные районы. Также его боевой опыт помогает в работе над формированием отряда «БАРС-Курск».

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#курская область
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#пост
#россия
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Парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента Макрона
Бюро нацсобрания Франции одобрило запуск процедуры импичмента Макрона
17 сентября 2024, 13:29

Фото: сайт Кремля

Бюро национального собрания (нижняя палата парламента) Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает местная газета Le Parisien.
Отмечается, что ведомством была утверждена процедура отстранения главы государства от власти.

Напомним, что данная инициатива была выдвинута после исключения Макроном представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на прошедших в стране парламентских выборах. Документ составили с опорой на статью французской Конституции, позволяющей отстранять президента от управления страной в случае нарушения своих обязанностей.

Данную резолюцию поддержал 81 депутат от брока «Новый народный фронт», в числе которых 72 представителя «Непокорившейся Франции». Также положительно оценили инициативу зелёные и часть депутатов из группы «Левые демократы и республиканцы».

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#импичмент
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#парламент
#политика
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В Кремле не получали обращение жителей Суджи об открытии гуманитарного коридора
17 сентября 2024, 13:20

Фото: сайт Кремля

Кремль не получал обращение жителей Суджи с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с подконтрольных ВСУ территорий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, я честно говоря, первый раз об этом слышу», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также поинтересовался, откуда появилась такая информация. Он уточнил, что не видел таких сообщений в СМИ, а Кремль таких обращений не получал.

Напомним, 13 сентября стало известно, что жители Суджанского района Курской области обратились к президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой открыть гуманитарный коридор для вывоза тех, кто остается на российской территории, занятой украинскими боевиками. Люди писали, что при проведении активных боев между сторонами, у мирного населения почти не останется шансов на выживание.

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#песков
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Секретная служба США заранее не осмотрела место покушения на Трампа
NYT: секретная служба США заранее не обыскивала место покушения на Трампа
17 сентября 2024, 12:57

Фото: iStock/Ben185

Секретная служба США призналась, что не производила предварительный осмотр территории гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что в воскресенье секретная служба не проводила обыск территории гольф-клуба Trump International во Флориде, перед тем как туда прибыл политик.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу заявил, что в официальном графике Трама не значилось посещение гольф-клуба 15 сентября, поэтому представители ведомства не проводили проверку.

По данным ФБР, подозреваемый в покушении находился вблизи с полем для гольфа почти 12 часов до того, как открыл стрельбу.

Вторая попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября, спустя два месяца после аналогичного происшествия в штате Пенсильвания. По данным следствия, мужчина прятался в кустах. После совершения выстрелов он попытался сбежать, но сотрудники секретной службы открыли по нему огонь, после чего задержали.

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#проверка
#охрана
#дональд трамп
#покушение
#стрельба
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Экс-премьера Эстонии Каллас назначили главой дипломатии Евросоюза
Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС
17 сентября 2024, 12:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности. Об этом она заявила в ходе выступления перед Европарламентом в Страсбурге.
Политик отметила, что в настоящее время мир находится в эре геополитических противостояний и нестабильности. В связи с этим, внешняя политика Евросоюза и политика его безопасности должны определяться с пониманием нынешних событий.

Каллас вступит в должность 1 ноября.

Напомним, что кандидатов на высшие посты в евроинституты утвердили в июне лидеры европейских государств на саммите в Брюсселе. На пост главы Евросовета был выдвинут бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошту, экс-премьера Эстонии Кайю Каллас утвердили на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а Урсулу фон дер Ляйен утвердили на второй срок во главе ЕК.

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#евросоюз
#дипломат
#политика
#эстония
#пост
#ек
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МККК просит посетить пострадавшую от боевых действий Курскую область
17 сентября 2024, 12:43

Фото: iStock/olrat

Международный комитет Красного Креста (МККК) просит о посещении пострадавших от боевых действий территорий Курской области. Об этом официальный представитель организации Галина Балзамова сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Киев пригласил представителей ООН и МККК посетить территории Курской области, которые атаковали ВСУ.

Представитель организации подчеркнула, что команды МККК готовы оказать необходимую поддержку жителям Курской области, остающимся на атакованных ВСУ территориях. Однако при условии, что будут получены необходимые гарантии безопасности, а Москва и Киев договорятся о проведении гуманитарной операции.

Балзамова также добавила, что комитет добивается доступа в этот район области с самого начала эскалации на данном направлении.

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#вс рф
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Песков объяснил необходимость увеличения численности ВС РФ
Песков: численность ВС РФ увеличена из-за угроз для страны
17 сентября 2024, 12:26

Фото: сайт Кремля

Численность российской армии была увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановке на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что решение об увеличении численности армии было принято в связи с увеличением количества угроз, которые поступают в адрес России по периметру границ.

Кроме того, причиной для этого стала враждебная ситуация на границах с западными странами, а именно нестабильность на восточных рубежах страны.

Песков подчеркнул, что власти не оставили без внимания эту ситуацию, приняв необходимые для её разрешения меры.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.

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#вс рф
#военные
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Названы условия для существования режима Зеленского
Посол Келин: режим Зеленского может существовать лишь в условиях конфликта
17 сентября 2024, 12:20

Режим Владимира Зеленского может существовать только при условии продолжения украинского конфликта. Такое заявление сделал заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским политологом Ричардом Саквой.
«То, что происходит на Украине, — это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом. Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны», — заявил Келин.

Таким образом, по его словам, в противном случае Зеленского свергнут, и он будет вынужден покинуть свой пост.

Ранее издание Valeurs Actuelles писало, что Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Российской Федерацией. По данным издания, он надеется, что эскалация поставок оружия, предназначенного для атак на российскую территорию, приведет к конфликту с Москвой, что в свою очередь заставит альянс развернуть свои войска.

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#конфликт
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#пост
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#зеленский
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ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от активов РФ на вооружение для Киева
17 сентября 2024, 12:07

Фото: iStock/ingvar shapik

Евросоюз передал Киеву €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает пресс-служба ЕК.
«Первый транш непредвиденных доходов от российских активов был проведен. Через Европейский фонд мира было направлено €1,4 млрд на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

При этом часть средств впервые была направлена на заказы, выполненные непосредственно ОПК Украины. При этом уточняется, что основная часть поставок Киеву произойдет до конца текущего года.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил, что российская сторона не оставит без ответных мер конфискацию активов в США и других странах Запада. Он предупредил коллективный Запад о том, что последствия разного рода «экспериментов» с чужой собственностью не останутся незамеченными и обязательно получат ответ на основании принципа взаимности.

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#запад
#опк
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