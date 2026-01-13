Би-би-си хочет добиться отклонения иска Трампа о клевете еще до суда

13 января 2026, 11:37

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Би-би-си намерена добиться отклонения иска президента США Дональда Трампа о клевете еще до начала судебного разбирательства. Как пишет газета Times, речь идет о претензиях, связанных с монтажом программы Panorama, где, по версии Трампа, была искажена его речь.





Ранее американский президент подал иск на десять миллиардов долларов. Пять миллиардов он требует по делу о клевете, еще столько же — за якобы нарушение закона штата Флорида о вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках. В Би-би-си считают, что суд во Флориде не имеет полномочий рассматривать это дело, поскольку корпорация не создавала, не производила и не транслировала спорный материал на территории штата.



