Би-би-си хочет добиться отклонения иска Трампа о клевете еще до суда

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Би-би-си намерена добиться отклонения иска президента США Дональда Трампа о клевете еще до начала судебного разбирательства. Как пишет газета Times, речь идет о претензиях, связанных с монтажом программы Panorama, где, по версии Трампа, была искажена его речь.



Ранее американский президент подал иск на десять миллиардов долларов. Пять миллиардов он требует по делу о клевете, еще столько же — за якобы нарушение закона штата Флорида о вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках. В Би-би-си считают, что суд во Флориде не имеет полномочий рассматривать это дело, поскольку корпорация не создавала, не производила и не транслировала спорный материал на территории штата.

Корпорация также попросила суд приостановить разбирательство, включая этап сбора доказательств, пока рассматривается ходатайство об отклонении иска. Юристы Би-би-си заявляют, что факт клеветы не доказан, отсутствуют признаки злого умысла, а сам Трамп не представил доказательств реального ущерба, ограничившись общими формулировками о вреде его репутации.

Скандал вокруг Panorama разгорелся в 2024 году. По информации газеты Telegraph, в программе была смонтирована речь Трампа, произнесенная в январе 2021 года, таким образом, что создавалось впечатление, будто он поощрял беспорядки в Капитолии. После волны критики гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке. Сам Трамп называл журналистов корпорации «коррумпированными», а руководство — «нечестным».
Иван Мусатов

