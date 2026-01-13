Трамп призвал протестующих в Иране захватить власть и пообещал поддержку
Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением на фоне продолжающихся протестов в Иране, призвав участников акций к захвату органов власти и пообещав поддержку. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Он также сообщил, что прекратил любые контакты с иранскими официальными лицами до остановки насилия в отношении демонстрантов и заявил о готовящейся поддержке протестующих.
Массовые акции в Иране продолжаются вторую неделю. По информации правозащитных организаций, число погибших превысило 646 человек, из которых 512 — участники протестов и 134 — сотрудники силовых структур. Более 10,7 тысячи человек были задержаны. При этом анонимный источник в иранских властях сообщил агентству Reuters, что реальное количество жертв может превышать две тысячи человек.
Ситуация в стране остается напряженной, власти усиливают меры безопасности и ограничивают доступ к информации на фоне продолжающихся уличных столкновений.
