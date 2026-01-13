Трамп призвал протестующих в Иране захватить власть и пообещал поддержку

13 января 2026, 18:33

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением на фоне продолжающихся протестов в Иране, призвав участников акций к захвату органов власти и пообещав поддержку. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.