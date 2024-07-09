Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Моди назвал способ для решения украинского конфликта

Моди назвал способ для решения украинского конфликта

Моди: Индия призывает к диалогу сторон для мирного решения конфликта на Украине
09 июля 2024, 14:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Индия готова оказать любое содействие для решения конфликта на Украине мирным путём. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
«В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть (найдено – ред.) посредством войны», — сказал Моди на встрече с Путиным.

Он также подчеркнул, что правительство Индии готово к любому содействию для решения конфликта мирным путём.



Ранее визит Моди в Россию назвали высокой ставкой для обоих государств. Поездка говорит о глубоких связях Нью-Дели с Москвой, несмотря на попытки США переубедить премьера Индии.

Читайте также:

NDTV: Моди и Путин обсудили увольнение служащих в армии РФ индийцев

Путин и Моди начали переговоры в Ново-Огарёво за чашкой чая

Путин прокатил премьера Индии Моди на электрокаре в Ново-Огарёве
#сша
#правительство
#война
#премьера
#увольнение
#мир
#путин
#рф
#переговоры
Военэксперт Михайлов: Саммит НАТО в США – последняя площадка для Зеленского
09 июля 2024, 15:34

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Саммит НАТО в Вашингтоне, который проходит с 9 по 11 июля, станет последней площадкой для президента Украины Владимира Зеленского.
«Думаю, что это последняя большая площадка для нелегитимного президента Зеленского, потому что после саммита НАТО Америка уйдёт на предвыборные процессы, а политический мир Европы просто уходит на каникулы. До сентября серьёзных процессов в политическом мире ЕС не запланировано. А в ноябре будут выборы в США, и возможно, что вся повестка из-за этого по Украине изменится», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Михайлов.

А до этого обозреватель Александр Бабицкий говорил, что для России и её народа намного опаснее Запада и даже релокантов те, кто остался и продолжает втихую проводить антироссийкую позицию внутри нашей страны.

«Те «молчуны и ждуны», кто остался в России, но по своим умонастроениям ничем не отличаются от релокантов, гораздо опаснее. Просто потому, что они изнутри ведут неустанную подрывную культурную работу против русского народа», — приводит «Царьград» слова Бабицкого.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 июля, в Евросоюзе по просьбе Польши пройдёт обсуждение роли председательства Венгрии в сообществе.

Читайте также:

Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении ряда российских СМИ

Euractiv: ЕС хочет обсудить председательство Венгрии из-за «миссии мира» Орбана

Захарова: Использование трагедии для пропаганды – доказательство бесчеловечности
#сша
#страны
#мир
#нато
#украина
#россия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидер Ирана Пезешкиан выразил готовность подписать договор о партнерстве с РФ
09 июля 2024, 15:26

Фото: istockphoto/a-poselenov

Договор о партнерстве России и Ирана подпишут при первой же возможности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил спецпредставитель российского лидера, руководитель второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Два президента обсуждали и договорились, что подпишут при первой представившейся возможности, о чем по дипломатическим каналам договорятся», — сказал Кабулов.

Готовность подписать документ также выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Как сообщало агентство IRNA, он общался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.

«Документы соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готовы, и мы намерены их подписать на полях саммита БРИКС в России», — сказал Пезешкиан.

Ранее Владимир Путин поздравлял своего коллегу со вступлением в должность, пожелав ему здоровья.

Читайте также:

РФ и Иран закончили объединение платежных систем «Мир» и «Шетаб»

Канада призвала своих граждан покинуть Иран

Иран начнет строительство «ядерного острова» осенью
#россия
#иран
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Мезюхо объяснил расследование в отношении Ле Пен
09 июля 2024, 15:09

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Политолог Иван Мезюхо заявил, что начатое прокуратурой Парижа судебное расследование против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен связано с выборами в парламент страны.
«Это расследование связано с выборами в парламент Франции. Я думаю, что таким образом власти только увеличат её рейтинг, потому что данный избирательный процесс показал, что её Национальное объединение уверенно прирастает новыми электоральными очками, новой поддержкой со стороны общества и это уже некая тенденция», — пояснил в беседе с RT Мезюхо.

До этого философ Александр Дугин заявлял о тоталитарном аспекте либеральной политики, в частности, Запада.

«Значительное количество мировых элит находятся под прямым управлением Запада. На уровне подчинённости их вашингтонскому центру принятия решений можно увидеть строгую дисциплину. Эти платформы становятся более тоталитарными. И элиты пытаются создать образ, что они нас изолировали, свою легитимность сохранили и продолжают управлять миром. Это тоталитарный аспект либеральной политики», — приводит «Царьград» слова Дугина.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии ввели запрет на рекламу в отношении четырёх российских средств массовой информации.

Читайте также:

Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении ряда российских СМИ

Euractiv: ЕС хочет обсудить председательство Венгрии из-за «миссии мира» Орбана

Захарова: Использование трагедии для пропаганды – доказательство бесчеловечности
#расследование
#парламент
#ес
#политика
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Востоковед Ванина объяснила важность визита Моди для Индии и России
09 июля 2024, 14:53

Фото: kremlin.ru

Главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина заявила, что визит индийского премьер-министра Нарендры Моди очень важен для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества России и Индии.
«Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди очень важен для обеих наших стран. Это продолжение длящегося уже многие десятилетия взаимовыгодного сотрудничества. Наши страны сотрудничают во многих областях: в экономической, в военной, в инфраструктурной, в энергетической, научной. Это сотрудничество взаимовыгодно», — пояснила в беседе с RT Ванина.

Кроме того, Нарендра Моди заявил, что Индия откроет ещё два новых консульства на территории России. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «МИР 24», новые ведомства появятся в Казани и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в свою подмосковную резиденцию в Ново-Огарёво.

Читайте также:

Global Times: Визит Моди в Россию говорят о снижении влияния США в мире

Путин и Моди начали переговоры в Ново-Огарёво за чашкой чая

В Госдепе США высказались о визите премьера Индии Моди в Москву
#владимир путин
#президент
#сотрудничество
#индия
#переговоры
#россия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении ряда российских СМИ
09 июля 2024, 13:51

Фото: istockphoto/

Власти Швейцарии ввели запрет на рекламу в отношении четырёх российских средств массовой информации. В этот перечень попали РИА Новости, «Известия, «Российская газета и портал Voice of Europe.
В заявлении, опубликованном на официальном портале швейцарского правительства, указано, что министерство экономики, образования и науки альпийской республики ввело запрет на рекламу четырёх указанных СМИ в связи с «пропагандистскими и дезинформационными кампаниями России».

При этом отмечается, что, в отличие от Евросоюза, Швейцария не вводит запрета на вещание указанных СМИ, ограничения касаются только их рекламы, передаёт RT.

Ранее появилась информация, что правительство в Берне внесло в антироссийский санкционный список ещё 69 физических лиц и 86 организаций.

Читайте также:

Швейцария может разрешить поставку оружия в воюющие страны

Швейцария разблокировала более 300 млн долларов российских активов

Швейцария удивила Запад своей позицией по конфискации российских активов
#правительство
#сми
#запрет
#ограничения
#информация
#швейцария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Некоторые страны призвали Армению вернуть на Землю спутники
09 июля 2024, 13:23

Фото: iStock/aapsky

Правительства сразу нескольких стран призвали премьер-министра Армении Никола Пашиняна вернуть на Землю армянские спутники Hayasat-1 и Armsat-1. Об этом пишет газета «Жоговурд», ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, армянские спутники были запущены непрофессионально, по неверным расчётам, и теперь мешают работе аппаратов других стран. При этом каким именно — не уточняется.

«Уход с поста замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна, курировавшего космическую сферу, связан с неудачным запуском спутников. Сам чиновник это опроверг», — пишет газета.

Однако сам Погосян заявил, что Hayasat является частным проектом. От государства он только получил лицензию на работу в космической сфере. По его словам, Armsat функционирует штатно и без проблем.

Читайте также:

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с искусственным интеллектом

Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2 успешно вывели на орбиту

Российские космонавты запустили с МКС спутник с солнечным парусом
#мкс
#спутник
#китай
#арктика
#космонавты
#уход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: На киевскую больницу «Охматдет» упала украинская ракета ПВО
09 июля 2024, 13:18

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что украинская противоракета упала на больницу в Киеве.
Журналисты спросили Пескова об ударе по детской больнице в Киеве. Он призвал ориентироваться на заявление Министерства обороны РФ, которое исключает удары по гражданским объектам.

«В заявлении указано, что речь идёт о падении антиракеты», — сказал Песков.

Ранее Минобороны РФ опровергло заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине. Разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ подчеркнули, что фотографии и видео из Киева подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.

Читайте также:

Захарова: Использование трагедии для пропаганды – доказательство бесчеловечности

В ЕС обсудят вопрос о председательстве Венгрии из-за «мирной миссии» Орбана

Песков не стал комментировать приговор суда по делу Петрийчук* и Беркович*
#мо
#сша
#минобороны рф
#журналисты
#видео
#больницы
#заявление
#ракеты
#песков
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Euractiv: ЕС хочет обсудить председательство Венгрии из-за «миссии мира» Орбана
09 июля 2024, 13:14

Фото: istockphoto/rarrarorro

В среду, 10 июля, в Евросоюзе по просьбе Польши пройдёт обсуждение роли председательства Венгрии в сообществе. Это связано с визитами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин в рамках объявленной им «миссии мира».
Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями данной ситуации. Ожидается, что в среду пройдёт встреча послов стран ЕС, на которой будет обсуждаться роль председательства Венгрии. По словам собеседника издания, в блоке наблюдается явное политическое неодобрение.

Сообщается, что в Евросоюзе недовольны тем фактом, что Орбан использовал во время визитов логотип председательства Венгрии в ЕС, несмотря на заявления о том, что он действует исключительно от лица Будапешта. Некоторые страны ЕС хотят изучить варианты того, как можно «обуздать» то, что они называют «деструктивным поведением» Венгрии.

Читайте также:

«Европейская правда»: Орбан подготовил письмо для ЕС после разговора с Путиным

Орбан направился на саммит НАТО в Вашингтон

«Собачье дело»: Как могут наказать Орбана в ЕС за переговоры с Путиным
#страны
#встреча
#ес
#венгрия
#премьер-министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CD: Запад хочет возложить ответственность за решение конфликта на Украине на КНР
09 июля 2024, 12:49

Фото: istockphoto/ValleraTo

Запад пытается обвинить Китай в невмешательстве в разрешение конфликта между Россией и Украиной и тем самым переложить на Пекин всю ответственность за поиск путей мирного урегулирования.
Об этом пишут обозреватели китайского издания China Daily. Авторы материала указывают, что давнее пренебрежение Запада к России, ярким примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает украинский конфликт. А обвинения Пекина в невмешательстве в проблему с целью поиска путей её решения являются всего лишь отвлекающим манёвром.

В публикации подчёркивается, что США кровно заинтересованы в продолжении конфликта, так как конечной целью Вашингтона является ослабление Москвы. Украинские чиновники и политики стали пешками в игре Белого дома, а США используют их исключительно в собственных интересах, заключают авторы материала.

Читайте также:

Названо главное условие, из-за которого Украина не сможет вступить в НАТО

Столтенберг: Цель России и КНР — поражение США и НАТО на Украине

Китай призвал Москву и Киев к переговорам
#сша
#конфликт
#дома
#чиновники
#нато
#китай
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф