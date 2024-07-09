Моди назвал способ для решения украинского конфликта

Фото: сайт Кремля
Индия готова оказать любое содействие для решения конфликта на Украине мирным путём. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
«В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть (найдено – ред.) посредством войны», — сказал Моди на встрече с Путиным.
Он также подчеркнул, что правительство Индии готово к любому содействию для решения конфликта мирным путём.
Ранее визит Моди в Россию назвали высокой ставкой для обоих государств. Поездка говорит о глубоких связях Нью-Дели с Москвой, несмотря на попытки США переубедить премьера Индии.
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