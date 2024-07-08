Путин прокатил премьера Индии Моди на электрокаре в Ново-Огарёве

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели неформальную встречу в резиденции главы государства в Ново-Огарёве.
В ходе встречи Путин поздравил Моди с переизбранием на должность, подчеркнув, что это не случайное событие, а результат его работы на протяжении многих лет.
Российский лидер отметил, что в настоящее время Индия является самой густонаселённой страной мира, в которой проживают 1,4 миллиарда человек.
Также он подчеркнул, что ежегодно в стране рождаются порядка 23 миллионов человек, что также является самым большим показателем в мире.
Кроме того, во время неформальной встречи Путин прокатил Моди на электрокаре по территории своей подмосковной резиденции. Также лидерам государств представили шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огарёве.
Официальные переговоры Путина и Моди состоятся во вторник.
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Российский лидер отметил, что в настоящее время Индия является самой густонаселённой страной мира, в которой проживают 1,4 миллиарда человек.
Также он подчеркнул, что ежегодно в стране рождаются порядка 23 миллионов человек, что также является самым большим показателем в мире.
Кроме того, во время неформальной встречи Путин прокатил Моди на электрокаре по территории своей подмосковной резиденции. Также лидерам государств представили шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огарёве.
Официальные переговоры Путина и Моди состоятся во вторник.
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Анастасия Чинкова