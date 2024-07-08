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Путин прокатил премьера Индии Моди на электрокаре в Ново-Огарёве

08 июля 2024, 23:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели неформальную встречу в резиденции главы государства в Ново-Огарёве.
В ходе встречи Путин поздравил Моди с переизбранием на должность, подчеркнув, что это не случайное событие, а результат его работы на протяжении многих лет.

Российский лидер отметил, что в настоящее время Индия является самой густонаселённой страной мира, в которой проживают 1,4 миллиарда человек.



Также он подчеркнул, что ежегодно в стране рождаются порядка 23 миллионов человек, что также является самым большим показателем в мире.

Кроме того, во время неформальной встречи Путин прокатил Моди на электрокаре по территории своей подмосковной резиденции. Также лидерам государств представили шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огарёве.

Официальные переговоры Путина и Моди состоятся во вторник.

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#владимир путин
#россия
#индия
#сотрудничество
Белый дом анонсировал несколько крупных объявлений о помощи Украине на саммите НАТО
Белый дом: на саммите НАТО будут сделаны крупные объявления о помощи Киеву
08 июля 2024, 23:10

Фото: iStock/lucky-photographer

На саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне, будет сделано несколько крупных объявлений о предоставлении помощи Украине. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, Североатлантический альянс собирается объявить о новых действиях, направленных на укрепление военного и политического партнёрства для помощи Украине.

Кирби уточнил, что речь идёт в первую очередь об объявлениях, касающихся воздушной обороны, средств сдерживания и оборонно-промышленной базе.

Ранее издание Politico писало, что представители НАТО разработали план по предоставлению долгосрочной военной помощи Киеву, чтобы возможная администрация кандидата в президенты США Дональда Трампа не смогла этому помешать.

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Опубликовано видео уничтожения ракетных систем, атаковавших Севастополь
Минобороны: ракеты HIMARS, атаковавшие Севастополь, уничтожены
08 июля 2024, 20:35

Фото: IStock/bpawesome

Министерство обороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения пусковых установок реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS. Именно эти ракеты использовались при атаке на пляж Севастополя.
Напомним, что в результате этой атаки погибло 4 человека, более 120 пострадали. В мире большинством стран ратифицирована Конвенция о запрете применения кассетных боеприпасов, применяемых Киевом. Тем не менее, Украина и США подписать данное соглашение отказались.

Минобороны опубликовало кадры, на которых видно как тактическая ракетная система РФ «Искандер» точным огнем уничтожает три пусковые установки М142 HIMARS.

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#сша
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#украина
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#всу
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Совбез ООН по Украине пройдет 9 июля
Зампред России при ООН: конференция по Украине состоится 9 июня
08 июля 2024, 20:13

Фото: IStock/Viktor Sidorov

Совет безопасности ООН 9 июля проведет срочное заседание по Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Он заявил о намерениях России представить доказательства, полностью изобличающие ложь украинского правительства и западных стран.

Ранее, находясь с официальным визитом в Польше президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях созвать Совет Безопасности ООН для привлечения России к ответственности за нанесение ударов по украинским объектам.

Минобороны РФ опубликовало сводки, в которых сообщается, что удары наносились исключительно по военной инфраструктуре киевских боевиков.

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#минобороны рф
#президент
#оон
#владимир зеленский
#всу
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Орбан направился на саммит НАТО в Вашингтон
После своего визита в Китай глава Венгрии Орбан направится в Вашингтон
08 июля 2024, 19:32

Фото: IStock/Алексей Майшев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Вашингтон после визита в Китай. Об этом венгерский политик заявил на странице в Instagram*.
«Следующая остановка: Вашингтон», — сообщил глава венгерского правительства.
Ранее венгерский политик 2 июня провел встречу с главой Киева Владимиром Зеленским, а 5 июня прилетел в Москву. Как сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Орбан осуществляет свои визиты с целью понять суть российско-украинского конфликта и его причины. За это Россия благодарит его, добавил представитель.

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*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
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#минобороны рф
#остановка
#соцсеть
#всу
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Песков: Россия не намерена по совету Сеула выбирать «одну из двух Корей»
08 июля 2024, 18:56

Фото: сайт Кремля

Россия считает важным и необходимым выстраивать стабильные отношения как с КНДР, так и с Южной Кореей. Кремль категорически не согласен с позицией Сеула, согласно которой следует выбирать «одну из двух Корей».
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия традиционно настроена на выстраивание добрых отношений со всеми государствами Юго-Восточной Азии, в том числе с КНДР и Южной Кореей. Позиция же Сеула является для Москвы категорически неприемлемой.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать слова южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, который заявил о необходимости для России выбрать для отношений «одну из двух Корей». Песков подчеркнул, что именно Сеул отвергает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, так как с одной стороны Россия сейчас имеет партнёра в виде Пхеньяна, а с другой — Южную Корею, которая присоединилась к антироссийским санкциям.

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#россия
#сотрудничество
#дмитрий песков
#кндр
#рф
#южная корея
#санкции
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Судившийся с ветераном спецоперации депутат Семигин лишён ещё одной должности
08 июля 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Государственной думы Геннадий Семигин, судившийся с ветераном специальной военной операции Евгением Рассказовым (позывной Топаз) лишился ещё одной должности. Он выведен из совета по национальным отношениям.
Места в этом совете парламентарий лишился указом президента РФ Владимира Путина, передаёт ТАСС. В феврале нынешнего года Семигин подал к Рассказову иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые тот, по мнению депутата, оскорбил. В качестве компенсации он требовал с ветерана шесть миллионов рублей.

Поводом для судебного разбирательства стала публикация, размещённая на сайте «Патриотов России» — организации, которую возглавляет Семигин. В опубликованной записи, в частности, говорилось о российских военных, которых приходится «загонять пинками на поле боя» бойцам батальона «Ахмат». Депутат тогда объявил, что запись появилась в результате взлома, а Топаз подверг Семигина резкой критике и не поверил его оправданиям. В апреле парламентарию присудили 500 тысяч рублей кмпенсации.

После того, как история получила широкую огласку, Семигина лишили должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

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#запись
#госдума
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Депутат ГД Хинштейн назвал условие блокировки WattsApp в России
08 июля 2024, 18:15

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Решения о блокировке мессенджера WattsApp на территории России пока нет. Однако он принадлежит экстремистской компании Meta* и неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны.
Об этом напомнил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Его слова приводит РИА Новости. Парламентарий указал, что суды постоянно штрафуют WattsApp за нарушение правил работы в России.

Депутат отметил, что неконструктивная политика WA и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в том, что касается противодействию терроризму и экстремизму, не может продолжаться вечно. Если администраторы мессенджера не изменят свою политику, рано или поздно терпению государства придёт конец, и тогда WattsApp постигнет судьба всей Meta*, считает Хинштейн.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#государство
#запрет
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Путин предложил использовать часть маткапитала на подготовку детей к школе
08 июля 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы остатки материнского капитала выдавать российским семьям на руки. Эти деньги могут быть использованы, например, для сбора ребёнка в школу.
Такое предложение глава государства озвучил на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное». По мысли президента, сначала речь может идти о десяти тысячах рублей, далее в этом направлении можно будет предпринять следующие законодательные шаги.

Путин отметил, что проблема использования остаточной части материнского капитала известна и уже обсуждается в правительстве. Он подчеркнул необходимость предоставить людям возможность использовать эти средства, поэтому предложил просто выплачивать людям деньги. Президент уточнил, что речь идёт об оставшейся части материнского капитала, когда основная часть использована, например, на улучшение жилищных условий, а с остатком, как будто, ничего нельзя сделать.

Ситуация должна быть решена, и выплата этих денег на подготовку ребёнка к школе видится приемлемым выходом, заключил президент.

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Путин в пятый раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Создать национальный центр «Россия» ради наследия одноименной выставки поручил Путин
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#президент
#путин
#маткапитал
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Путин в пятый раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ
08 июля 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин ещё раз посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Этот визит стал для российского лидера уже пятым.
Президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов выставки. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, но ещё в январе Путин предложил продлить её работу на летний период, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться со стендами и достижениями российских регионов. Выставка официально завершит свою работу сегодня, 8 июля.

За время работы выставки-форума глава государства посещал её четыре раза. 1 июля Владимир Путин подписал распоряжение о создании в Москве национального центра «Россия» для того, чтобы сохранить уникальное наследие выставки-форума.

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