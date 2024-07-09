NDTV: Моди и Путин обсудили увольнение служащих в армии РФ индийцев

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Увольнение граждан Индии из армии РФ обсудили российский лидер Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди. Об этом сообщает NDTV, ссылаясь на источники. Уточняется, что бойцов уволят, поскольку Нью-Дели возвращает своих людей из-зоны боевых действий.
«Индийцы, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой», — говорится в публикации.
Отмечается, что 20 индийских граждан попали на Украину после того, как их завербовали агенты, пообещавшие индийцам высокооплачиваемую работу.
Со слов секретаря иностранных дел Индии Виная Кватры, в российской армии могут проходить службу до 40 индийцев, из которых десять уже находятся дома.
Ранее визит Моди в Россию назвали высокой ставкой для обоих государств. Поездка говорит о глубоких связях Нью-Дели с Москвой, несмотря на попытки США переубедить премьера Индии.
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Никита Кротов