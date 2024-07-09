Путин и Моди начали переговоры в Ново-Огарёво за чашкой чая

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в свою подмосковную резиденцию в Ново-Огарёво. Там в неформальной обстановке главы государств обсудили темы, которые будут затронуты на переговорах во вторник, 9 июля.
Кадры встречи неформальной встречи двух лидеров опубликовал в своём телеграм-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин. Владимир Путин встретил главу индийского правительства у въезда в резиденцию. Они обнялись, затем прошли на террасу, где журнальный столик был накрыт на двоих для чаепития.
К чаю были поданы фрукты, ягоды, пирожки, халва, орехи, сухофрукты и восточные сладости. Во вторник состоится официальная часть российско-индийских переговоров, которые пройдут сначала в узком формате, а затем в составе делегаций.
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«Сегодня мы можем в домашней обстановке обсудить те же вопросы двусторонних отношений, но неофициально», — сказал российский президент.
К чаю были поданы фрукты, ягоды, пирожки, халва, орехи, сухофрукты и восточные сладости. Во вторник состоится официальная часть российско-индийских переговоров, которые пройдут сначала в узком формате, а затем в составе делегаций.
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Александр Бойцов