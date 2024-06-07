«Могут положить конец»: какое оружие может дать Россия странам-врагам США

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Россия может передать странам-врагам США и НАТО сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 «Гранит» после того, как президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о последствиях поставок дальнобойных вооружений Украине. Об этом в своей статье для InfoBRICS написал военный эксперт Драго Боснич.
«Даже старые советские ракеты, такие как массивная П-700 «Гранит», могут фактически положить конец военно-морскому господству Запада в любом регионе мира», – пишет эксперт.
Боснич указывает, что РФ вполне может дать свои мощные противокорабельные ракеты странам, которые противостоят блоку НАТО и Штатам.
По мнению колумниста, западным странам надо серьезно относиться к словам Путина, потому что последствия для них могут стать катастрофой.
Москва не раз подчеркивала, что поставки оружия украинским неонацистам только затягивают боевые действия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, такие грузы являются законной целью для ВС РФ.
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Никита Кротов