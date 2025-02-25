«Не быть враждебным плацдармом»: Путин заявил о желании видеть в Украине дружественную страну

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Украина не должна использоваться в качестве враждебного плацдарма против России, этого нельзя допустить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» журналисту Павлу Зарубину российский лидер подчеркнул, что Москва не имеет и никогда не имела ничего против того, чтобы Украина сохранила свой суверенитет и государственность.
По словам Путина, он бы очень хотел, чтобы со временем Украина трансформировалась в дружественную России соседнюю страну.
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«Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма», — отметил глава государства.
По словам Путина, он бы очень хотел, чтобы со временем Украина трансформировалась в дружественную России соседнюю страну.
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Александр Бойцов