Россияне оценили работу Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Россияне одобрили работу главы государства Владимира Путина. Речь идет о показателе в 82%, а именно, о восьми из десяти опрошенных. Что касается доверия, можно говорить о 81% по данным опроса центра формирования общественного мнения (ФОМ).
Большая часть граждан страны считает, что политик хорошо делает свою работу на посту лидера, еще семь процентов считает иначе. Результаты опроса размещены на сайте ФОМ.
Восемь из десяти человек доверяют нынешнему президенту, а противоположного мнения придерживаются 11% опрошенных.
Работа российского правительства хорошая, считают 56% против 22%.
Ранее сообщалось, какое заявление сделал президент России Владимир Путин.
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Восемь из десяти человек доверяют нынешнему президенту, а противоположного мнения придерживаются 11% опрошенных.
Работа российского правительства хорошая, считают 56% против 22%.
Ранее сообщалось, какое заявление сделал президент России Владимир Путин.
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Никита Кротов