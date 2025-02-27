Путин поздравил силы спецопераций с праздником и отметил их вклад в СВО

Видео: сайт Кремля (kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин отметил значительный вклад Сил специальных операций (ССО) в продвижение специальной военной операции (СВО) и поздравил бойцов с профессиональным праздником (ежегодно отмечается 27 февраля).
«Желаю вам здоровья и новых достижений в службе. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. С праздником вас!», — сказал президент РФ.В поздравлении с профессиональным праздником глава государства подчеркнул, что бойцы ССО действуют смело и решительно на всех участках фронта, включая линию соприкосновения и тыл противника. Их опыт, подготовка и техническое оснащение позволяют выполнять задачи любой сложности, подтверждая отсутствие «невыполнимых приказов».
Путин напомнил, что с момента создания ССО в их рядах служили закалённые профессионалы, которые в 2014 году оперативно поддержали жителей Крыма и Севастополя. Президент также связал современные подвиги спецназа с традициями героев Великой Отечественной войны, добавив, что ССО уже вписали новые страницы в военную историю России.
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