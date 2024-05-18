ВСУ пытались обстрелять Белгородскую область

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Дежурные средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету над территорией Белгородской области. Об этом пресс-служба Минобороны России написала в Telegram-канале.
Отмечается, что в районе 21:15 мск была пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку на территории России с помощью тактической ракеты «Точка-У».
Ранее в этот день российское оборонное ведомство сообщило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре управляемые авиабомбы Hammer французского производства и две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. Данное вооружение поступило на Украину в рамках военной помощи западных союзников.
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Анастасия Чинкова