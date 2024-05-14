ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard

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Украинская сторона впервые обстреляла Белгородскую область из немецкого танка Leopard-2. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, обстрелу подверглось село Новопетровка. Экипаж ВСУ выпустил 15 снарядов 120-мм калибра. Уточняется, что атака была произведена с окраины села Амбарное Харьковской области, находят в 5,5 км от цели. При этом дальность стрельбы немецкого танка по характеристикам не превышает 3, 5 км.
Ни один из снарядов не долетел до жилых домов. Жертв и разрушений нет.
Во вторник, 14 мая, извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома ещё двоих погибших, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Ни один из снарядов не долетел до жилых домов. Жертв и разрушений нет.
Во вторник, 14 мая, извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома ещё двоих погибших, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Элина Позднякова