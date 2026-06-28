Россия противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, заявил Путин
Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, сил достаточно. Об этом заявил Владимир Путин на предвыборном съезде «Единой России» в Москве, передает телеграм-канал SHOT.
Глава государства отметил, что страна испытывает беспрецедентное давление со стороны западных элит, однако нанести ей стратегическое поражение им не удается. Он подчеркнул, что киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и перешел к откровенно террористическим действиям, а Запад предпочитает этого не замечать. Внутреннее единство России, по его словам, не дает покоя недоброжелателям, но «никогда у них этого не получалось, не получится и сейчас».
Путин также пообещал вывести экономику страны на принципиально новый уровень: продолжить строительство жилья и дорог, создание рабочих мест. Также не прекратится поддержка бизнеса и передовых индустрий. Президент заверил, что безопасность России и ее граждан будет обеспечена.
Съезд «Единой России» проходит в два этапа: 28 июня партия выдвигает кандидатов и определяет конфигурацию списка на думские выборы, а в августе единороссы утвердят предвыборную программу.
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