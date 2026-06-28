Россия противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, заявил Путин

28 июня 2026, 16:34

Путин прибыл на предвыборный съезд «Единой России» в Москве

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, сил достаточно. Об этом заявил Владимир Путин на предвыборном съезде «Единой России» в Москве, передает телеграм-канал SHOT.