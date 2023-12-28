Политолог Иван Мезюхо заявил, что инициатива Еврокомиссии по развитию агросектора в Молдавии является своеобразной взяткой правительству страны.
«Это действительно попытка переключить молдавский экспорт. Однако на самом деле это лишь крохи, которые не будут иметь позитивного эффекта для молдавской экономики, которая исторически связана сильнейшими взаимоотношениями с Россией», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена реализовать проект поддержки сельскохозяйственного сектора в Молдавии. Программа должна быть реализована на фоне общей евроинтеграции страны. При этом, отмечалось, что на данный проект намерены выделить €1,5 млн.
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