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Молдавия копирует путь Украины

InfoBRICS: Молдавия копирует путь Украины в отношении иностранных компаний
Фото: iStock/Iuri Gagarin

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Молдавия копирует путь и политику Украины, передавая свои ресурсы иностранным компаниям. Об это заявил международный журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.
«Молдавия, очевидно, уже идет по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдавии передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным компаниям, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета», — пишет автор.

По заявлению журналиста, Украина передает значительную часть своих плодородных черноземных земель международным компаниям. Таким образом страна желает выплатить многочисленные военные кредиты. Подобное наблюдается и в Молдавии, где американская корпорация BlackRock скупает земли страны.

В общем компания приобрела свыше трех миллионов гектаров земли, а это две трети земельной площади Молдавии. Несмотря на незаконность, корпорация импользует схему, которая поддерживается прозападными властями.

В этом Лейрос сравнивает Молдавию с Украиной. К тому же оба государства желают стать членами НАТО и ЕС.

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Оливер Стоун заявил, что Запад представлял Россию моральным врагом
29 апреля 2025, 20:14

Оливер Стоун (Фото: Instagram*/officialoliverstone)

Западные пропагандисты представляли Россию, Иран и Китай в качестве моральных врагов, но это было ложью, заявил американский актер Оливер Стоун. Во вторник он участвовал в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».
«Мы даже не знали, какая ложь охватывает нас. И Россия, и Китай, и Иран, и другие — они представлялись как моральные враги для нас. На самом деле это неправда. Но мы поддались на эту ложь, на этот обман, потому что наши СМИ, государство и соцсети постоянно повторяли эту ложь о наших врагах», — сказал Оливер Стоун.
В 2017 году кинорежиссер выпустил фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), основанный на десятках бесед с президентом России в течение двух лет.

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Путин и Лукашенко почтили память защитников в Волгограде
Путин и Лукашенко посетили комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде
29 апреля 2025, 16:15

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде посетили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом проинформировал Кремль во вторник, 29 апреля.
Главы государств возложили венки к Вечному огню, почтив память защитников Сталинграда. Кроме того, Путин и Лукашенко возложили цветы на могилу дважды героя СССР маршала Василия Чуйкова. Торжественная церемония прошла в преддверии 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

В середине апреля сообщалось, что Волгоград и Петербург будут называть Сталинградом и Ленинградом по случаю празднования Дня Победы. Советские названия будут использоваться с 8 по 10 мая.

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Стало известно, кто из стран СНГ приедет в Москву на День Победы 9 мая
В торжествах 9 мая будут участвовать все главы СНГ, кроме Украины и Молдавии
29 апреля 2025, 15:57

Фото: istockphoto/Ekaterina Dorozhkina

Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, поучаствуют в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генсека СНГ Сергея Лебедева.
«Все главы стран СНГ, за исключением двух. К сожалению, Украина и Молдавия будут отсутствовать. Девять глав государств будут присутствовать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Что касается зарубежных стран, желание посетить российскую столицу в День Победы изъявлял словацкий премьер Роберт Фицо, а израильский дипломат Александр Бен Цви отмечал, что страну представят на параде.

СССР одержал победу над немецко-фашистскими захватчиками в 1945 году. Нацисты безоговорочно капитулировали перед Красной армией 8 мая по Европе.

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#мир
#россия
#снг
#молдавия
#украина
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#день победы
#москва
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Сийярто сделал заявление о выходе Венгрии из МУС
Сийярто: парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС
29 апреля 2025, 15:41

Фото: istockphoto/oliver de la haye

Венгерский парламент принял решение, что страна должна выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом в соцсетях заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета», — сказано в публикации.

О решении Венгрии покинуть МУС говорил в начале текущего месяца премьер-министр Виктор Орбан. Заявление было сделано на фоне приезда израильского премьера Биньямина Нетаньяху, МУС постановил арестовать его в ноябре. Нетаньяху обвинили в возможных военных преступлениях в Газе. Орбан отмечал, что решение МУС по Израилю показало, что гаагский суд утратил свою беспристрастность, основанную на верховенстве закона.

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#мир
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Путин прилетел в Волгоград, где встретится с Лукашенко и примет участие в форуме
29 апреля 2025, 15:36

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где его ожидает встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран примут участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
В рамках визита запланировано совместное посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, символизирующего героизм советских солдат в одной из самых значительных битв войны. Также президенты выступят на итоговом пленарном заседании Международного форума «Великое наследие — общее будущее», где обсудят важнейшие аспекты сохранения исторической памяти и культурного наследия.

Кроме того, Путин и Лукашенко проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

В графике президента России также предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

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