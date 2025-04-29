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Молдавия копирует путь и политику Украины, передавая свои ресурсы иностранным компаниям. Об это заявил международный журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.
«Молдавия, очевидно, уже идет по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдавии передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным компаниям, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета», — пишет автор.
По заявлению журналиста, Украина передает значительную часть своих плодородных черноземных земель международным компаниям. Таким образом страна желает выплатить многочисленные военные кредиты. Подобное наблюдается и в Молдавии, где американская корпорация BlackRock скупает земли страны.
В общем компания приобрела свыше трех миллионов гектаров земли, а это две трети земельной площади Молдавии. Несмотря на незаконность, корпорация импользует схему, которая поддерживается прозападными властями.
В этом Лейрос сравнивает Молдавию с Украиной. К тому же оба государства желают стать членами НАТО и ЕС.
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