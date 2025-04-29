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Североатлантический альянс на учениях у границ России отрабатывает сценарии захвата Калининградской области и нанесения превентивных ударов по объектам ядерного сдерживания. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ТАСС.
По его словам, учения НАТО второй год подряд стали самыми масштабными за последние десятилетия. В рамках манёвров отрабатываются действия по блокированию судоходства на Балтике и Чёрном море, а также наступательные операции от Вильнюса до Одессы.
Патрушев также раскритиковал заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности использовать английский флот и ядерное оружие, подчеркнув, что подобную риторику поддерживают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Глава Морской коллегии добавил, что «угрозы», к тому же, звучат сомнительно: британский флот «давно износился» и его мощь на данный момент уже не та, что была в прошлом.
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Патрушев также раскритиковал заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности использовать английский флот и ядерное оружие, подчеркнув, что подобную риторику поддерживают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Глава Морской коллегии добавил, что «угрозы», к тому же, звучат сомнительно: британский флот «давно износился» и его мощь на данный момент уже не та, что была в прошлом.
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Мария Моисеева