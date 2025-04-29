Сийярто сделал заявление о выходе Венгрии из МУС

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Венгерский парламент принял решение, что страна должна выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом в соцсетях заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета», — сказано в публикации.
О решении Венгрии покинуть МУС говорил в начале текущего месяца премьер-министр Виктор Орбан. Заявление было сделано на фоне приезда израильского премьера Биньямина Нетаньяху, МУС постановил арестовать его в ноябре. Нетаньяху обвинили в возможных военных преступлениях в Газе. Орбан отмечал, что решение МУС по Израилю показало, что гаагский суд утратил свою беспристрастность, основанную на верховенстве закона.
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Никита Кротов