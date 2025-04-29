Оливер Стоун заявил, что Запад представлял Россию моральным врагом

Оливер Стоун (Фото: Instagram*/officialoliverstone)
Западные пропагандисты представляли Россию, Иран и Китай в качестве моральных врагов, но это было ложью, заявил американский актер Оливер Стоун. Во вторник он участвовал в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».
«Мы даже не знали, какая ложь охватывает нас. И Россия, и Китай, и Иран, и другие — они представлялись как моральные враги для нас. На самом деле это неправда. Но мы поддались на эту ложь, на этот обман, потому что наши СМИ, государство и соцсети постоянно повторяли эту ложь о наших врагах», — сказал Оливер Стоун.В 2017 году кинорежиссер выпустил фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), основанный на десятках бесед с президентом России в течение двух лет.
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