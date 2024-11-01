Венгрия и Словакия предложили способ поставки газа через Украину

Венгрия проводит с Украиной переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, однако там не будет фигурировать намерение Киева вступить в НАТО, поскольку это привело бы к началу Третьей мировой войны. Об этом сообщил представитель МИД Венгрии Мате Пацолаи, слова которого приводит агентство MTI.