Венгрия и Словакия предложили способ поставки газа через Украину

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Компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контрактов о поставках природного газа из Азербайджана через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В рамках соглашения предусматриваются своп-операции между Россией и Азербайджаном. Это означает, что по трубопроводу пойдёт российских газ, купленный Баку, а «Газпром», в свою очередь, получил права на топливо, добытое в Азербайджане.
Такой шаг позволит компенсировать окончание контракта о транзите газа между Россией и Украиной в декабре этого года. Предполагается, что государственная энергетическая компания Азербайджана Socar начнёт поставлять уже свой газ на газоизмерительную станцию в Судже, на границе РФ и Украины, а дальше подключатся венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS, которые будут отвечать за его доставку в Европу.
Если удастся реализовать такую сделку, а для этого в том числе необходимо одобрение Украины, Киев продолжит получать плату за транзит газа, только не от России, а от европейских компаний.
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Такой шаг позволит компенсировать окончание контракта о транзите газа между Россией и Украиной в декабре этого года. Предполагается, что государственная энергетическая компания Азербайджана Socar начнёт поставлять уже свой газ на газоизмерительную станцию в Судже, на границе РФ и Украины, а дальше подключатся венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS, которые будут отвечать за его доставку в Европу.
Если удастся реализовать такую сделку, а для этого в том числе необходимо одобрение Украины, Киев продолжит получать плату за транзит газа, только не от России, а от европейских компаний.
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Анастасия Чинкова