Президент Молдавии Санду заявила о возможности объединения Кишинёва и Тирасполя

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Сейчас появилась реальная возможность объединить людей по обе стороны Днестра, воссоединить Кишинёв и Тирасполь. Этому способствует начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз.
Об этом заявила молдавский президент сегодня, 2 марта, выступая на мероприятии в годовщину начала вооружённых столкновений на Днестре, передаёт РИА Новости. В этот день представители властей Молдавии возложили цветы к памятнику скорбящей матери в честь тех, кто погиб в вооружённом конфликте с обеих сторон. Кроме главы государства, в церемонии участвовали члены парламента и правительства республики.
Санду сказала, что решение о начале переговоров о вступлении в ЕС предоставляет Молдавии «исторический шанс» на объединение «вокруг проекта». Она пообещала, что власти приложат все усилия для мирного воссоединения страны.
Слово «мирного» молдавский лидер подчеркнула не напрасно. Напомним, Приднестровье, 60% населения которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из Молдавии ещё до распада СССР. Они опасались, что на волне национализма Молдавия решит присоединиться к Румынии, а сами они подвергнутся геноциду. В 1992 году власти Кишинёва попытались решить проблему военными методами. После этого Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией. 2 марта молдавские власти отмечают день памяти погибших в вооружённом конфликте на Днестре.
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Санду сказала, что решение о начале переговоров о вступлении в ЕС предоставляет Молдавии «исторический шанс» на объединение «вокруг проекта». Она пообещала, что власти приложат все усилия для мирного воссоединения страны.
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Александр Бойцов