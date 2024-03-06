В США высказались о «теневом» правительстве

Фото: сайт Белого дома
Конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс заявил в интервью Fox Business, что Соединенными Штатами Америки руководит не президент Джо Байден.
Реальными руководителями страны давно стала его администрация, уверен политик.
Биггс добавил, что многие американцы обращаются к нему с вопросом о том, кто на самом деле руководит страной.
Напомним, что Байден стал самым старым президентом в истории США.
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«Мы все видим его умственные способности, когнитивные расстройства. Многие из нас ощущают, что на самом деле страной управляет не Байден. Это его администрация. Каждый из них обладает своим влиянием», — отметил он.
Напомним, что Байден стал самым старым президентом в истории США.
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Артем Кузьмин