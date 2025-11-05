Американцы подали в суд на администрацию Трампа из-за талонов на питание
Малоимущие жители США подали иск против администрации президента Дональда Трампа из-за талонов на питание. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Получатели пособий по продовольственной помощи заявляют, что им грозит голод в связи с прекращением федерального финансирования программы SNAP.
Так, 1 ноября Трамп заявил, что Белый дом не имеет законных полномочий для выделения средств на продовольственные программы из-за шатдауна.
Ранее сообщалось, что шатдаун повлиял на работу американских аэропортов. Нехватка авиадиспетчеров привела к серьезным перебоям в авиасообщении по всей стране.
