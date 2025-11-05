Американцы подали в суд на администрацию Трампа из-за талонов на питание

05 ноября 2025, 12:44

Bloomberg: малоимущие американцы подали в суд на власти из-за талонов на питание

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Малоимущие жители США подали иск против администрации президента Дональда Трампа из-за талонов на питание. Об этом сообщает агентство Bloomberg.