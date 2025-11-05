«Третья мировая»: чем обернется блокада Калининграда со стороны НАТО

05 ноября 2025, 12:01

Депутат Колесник: с блокады Калининграда НАТО начнет третью мировую войну

Фото: iStock/Oleg Elkov

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что блокада Калининграда со стороны НАТО может привести к третьей мировой войне. Его слова передает NEWS.ru.





Депутат подчеркнул, что Москва готова к такому развитию событий и при необходимости нанесет упреждающий удар. Он также отметил, что военная доктрина РФ гласит, что блокировка любого субъекта страны приведет к войне.

«Мы к такому сценарию [блокады Калининграда] готовы. <…> Это будет означать начало третьей мировой войны», — сказал Колесник.