«Третья мировая»: чем обернется блокада Калининграда со стороны НАТО
Депутат Колесник: с блокады Калининграда НАТО начнет третью мировую войну
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что блокада Калининграда со стороны НАТО может привести к третьей мировой войне. Его слова передает NEWS.ru.
Депутат подчеркнул, что Москва готова к такому развитию событий и при необходимости нанесет упреждающий удар. Он также отметил, что военная доктрина РФ гласит, что блокировка любого субъекта страны приведет к войне.
«Мы к такому сценарию [блокады Калининграда] готовы. <…> Это будет означать начало третьей мировой войны», — сказал Колесник.Политик напомнил, что Россия имеет не только ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал», но и другие виды вооружений, в том числе ядерное.