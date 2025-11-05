05 ноября 2025, 08:43

Sohu: ответ Путина на санкции США оставил Запад в изумлении

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ответ президента России Владимира Путина на санкции США и отмену саммита в Будапеште произвел впечатление на мировое сообщество. Китайское издание Sohu пишет, что он продемонстрировал умение сочетать силу и гибкость.





Как отмечают авторы статьи, когда президент США Дональд Трамп объявил о новых ограничениях против России, она сделала несколько шагов, которые привлекли внимание общественности и экспертов со всего мира, оставив их «в изумлении».



Журналисты напомнили, что Путин сообщил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Одновременно с этим российский лидер поручил создать условия для сдачи в плен украинских солдат.

«Недавние действия Путина в очередной раз продемонстрировали его мастерство в искусстве стратегии. С одной стороны, он предложил противнику гуманитарное решение кризиса попавших в окружение войск. С другой — продемонстрировал два новых вида стратегических вооружений», — говорится в материале.