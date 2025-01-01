Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла на уголь после прекращения поставок газа

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Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла с газа на уголь и приостановила поставки электроэнергии в Молдавию с 1 января. Об этом сообщил канал «Первый приднестровский».
Отмечается, что станция принадлежит российской компании «Интер РАО». После прекращения поставок газа «Газпромом» ей пришлось перейти на уголь. Его запасов хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей непризнанной республики электроэнергией.
Также телеканал сообщает о завершении контракта Молдавской ГРЭС с Молдавией, поскольку из-за отсутствия газа станция больше не поставляет дешёвое электричество в соседнюю страну. К тому же подчёркивается, что молдавские власти до 2025 года так и не предприняли ничего для урегулирования спора о долге перед «Газпромом» и договориться о поставках газа по альтернативным маршрутам.
Ранее Молдавская ГРЭС обеспечивала до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Она почти в три раза дешевле, чем та, что закупается Молдавией в соседней Румынии.
28 декабря «Газпром» уведомил российско-молдавскую компанию «Молдовагаз» о том, что с 1 января поставки газа в республику будут приостановлены из-за отказа Кишинёва урегулировать задолженность.
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Также телеканал сообщает о завершении контракта Молдавской ГРЭС с Молдавией, поскольку из-за отсутствия газа станция больше не поставляет дешёвое электричество в соседнюю страну. К тому же подчёркивается, что молдавские власти до 2025 года так и не предприняли ничего для урегулирования спора о долге перед «Газпромом» и договориться о поставках газа по альтернативным маршрутам.
Ранее Молдавская ГРЭС обеспечивала до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Она почти в три раза дешевле, чем та, что закупается Молдавией в соседней Румынии.
28 декабря «Газпром» уведомил российско-молдавскую компанию «Молдовагаз» о том, что с 1 января поставки газа в республику будут приостановлены из-за отказа Кишинёва урегулировать задолженность.
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Анастасия Чинкова