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Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу через свою территорию стало шоком и ударом в спину для стран ЕС. Об этом он сообщил в беседе РИА Новости.
Напомним, что соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа через территорию Украины было заключено 30 декабря 2019 года и истекло 31 декабря 2024 года. Поставки были окончательно прекращены 1 января в 08:00 утра.
По словам Шеремета, решение оставить промышленность Евросоюза без газа, а население стран без отопления домой стало неожиданным. Зеленский тем самым обрёк экономику европейских государств на разрушение.
Депутат отметил, что украинский президент своим решением фактически взял в заложники население стран ЕС.
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По словам Шеремета, решение оставить промышленность Евросоюза без газа, а население стран без отопления домой стало неожиданным. Зеленский тем самым обрёк экономику европейских государств на разрушение.
Депутат отметил, что украинский президент своим решением фактически взял в заложники население стран ЕС.
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Анастасия Чинкова